Julia Wiens, Bafin-Exekutivdirektorin für Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, will das Proportionalitätsprinzip in der deutschen Versicherungsaufsicht weiter vorantreiben. Die Versicherungschefaufseherin der Behörde und ehemalige Baloise-Managerin fordert eine angemessene Regulierung nach Größe und Risikoprofil eines Unternehmens. „So können wir die Verhältnismäßigkeit wahren, übermäßige Belastungen vermeiden und das aufsichtliche Sicherheitsniveau aufrechterhalten“, sagte sie in einem auf der Bafin-Webseite veröffentlichten Interview.

Solvency-II-Review bereits ein Fortschritt

Während große Unternehmen mit vielfältigen Risiken die komplexen Anforderungen der Solvency-II-Regulierung organisatorisch und personell besser bewältigen könnten, seien kleinere Anbieter davon hingegen schnell überfordert. Mit dem jüngsten Solvency-II-Review, der Ende Januar in Kraft getreten ist, wurden aus Sicht von Wiens bereits wichtige Erleichterungen für kleinere Versicherer geschaffen.

Dazu zähle vor allem die gesetzliche Klarstellung, welche Unternehmen konkrete Erleichterungen in Anspruch nehmen können. Künftig erhalten alle kleine und wenig komplexen Versicherungsunternehmen (Small and Non-Complex Undertakings – SNCUs), die als solche bestimmte Kriterien erfüllen und eingestuft werden, spezifische Vorteile.

Deutschland als Vorreiter bei Funktionsbündelung

Wiens: „Diese Klarheit hilft uns in der Praxis ungemein und sie stärkt die Transparenz in ganz Europa.“ Ab 2027 profitieren SNCUs von Erleichterungen bei der Berechnung der Kapitalanforderungen mit der Standardformel. Unter bestimmten Bedingungen dürfen sie für maximal fünf Jahre vereinfachte Berechnungen für immaterielle Risikomodule verwenden. Zudem können sie eine Person als intern Verantwortliche für mehrere Schlüsselfunktionen benennen oder Doppelfunktionen zulassen.

„Für die europäische Aufsichtspraxis ist das ein großer Fortschritt. In Deutschland ermöglichen wir es seit längerem, Schlüsselfunktionen und Geschäftsleiterpositionen zu bündeln. Wir waren hier als BaFin Vorreiter“, so Wiens im Interview.

Erleichterung auch für Nicht-SNCUs

Der Bafin-Chefaufseherin reicht dies aber noch nicht.„ Proportionalität bedeutet für uns mehr als nur die Anwendung spezifischer Erleichterungen für SNCUs. Sie ist ein durchgängiger Grundsatz der Aufsicht, der auch außerhalb dieses Rahmens zur Geltung kommt.“ Auch andere Versicherer, die nicht als SNCU eingestuft sind, könnten grundsätzlich allgemeine Erleichterungen in Anspruch nehmen, ohne dass es einer ausdrücklichen Genehmigung bedarf.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Europäische Kommission arbeitet nach ihrer Darstellung derzeit aktiv an der Konkretisierung der Level-2-Rechtsakte des Solvency-II-Reviews mit. Dabei will die deutsche Aufsicht laut Wiens dazu beitragen, die Kriterien für Nicht-SNCUs, die dennoch Erleichterungen in Anspruch nehmen möchten, möglichst einfach und unbürokratisch zu gestalten. Schon bei den Arbeiten an der Solvency-II-Richtlinie selbst, habe man sich erfolgreich dafür eingesetzt, die Schwellenwerte für die Anwendung anzuheben.

Keine Maßnahmen in der Übergangsphase

Für Unternehmen, für die ab 2027 die Vorgaben aus Dora-V erordnung über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor entfallen, kündigte Wiens an, in der Übergangsphase bis zur Umsetzung der Solvency-II-Änderungen in deutsches Recht keine aufsichtlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese Versicherer die Dora -Vorgaben derzeit nicht erfüllen.

Für die Zukunft möchte Wiens die Möglichkeiten der prinzipienorientierten Aufsicht stärker ausschöpfen, die Solvency II bietet. „Mehr Prinzipienorientierung, das bedeutet, dass die Einschätzung der Aufseherinnen und Aufseher größeres Gewicht erhält. Und das heißt, dass wir uns intensiver mit den Versicherungsunternehmen austauschen müssen“, sagte sie im Interview.

Warnung vor übertriebener Entlastung

Trotz ihres Einsatzes für mehr Proportionalität warnte Wiens auf einer Regulierungskonferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin vor einer übertriebenen Entlastung der Branche. Wiens zeigte sich zwar offen für eine Vereinfachung und den Abbau von Komplexität im Regulierungsrahmen, mahnte aber, dass die von Brüssel geplanten und bereits beschlossenen Entlastungen bei den Kapitalanforderungen nicht zu weit gehen dürften.

Obwohl es um die Solvenz der deutschen Versicherungsbranche gut bestellt sei, halte sie eine rasche Lockerung der Kapitalanforderungen dennoch für den falschen Weg, sagte Wiens auf der Fachtagung. Es sei für die Branche wichtig, weiter stabil zu bleiben, „egal, was da draußen passiert“.