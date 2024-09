Die KI-Revolution steht vor der Tür des Finanzsektors – und die Aufsicht klopft mit an. Mit dieser Botschaft eröffnet Jan Kiefer von der Bafin seinen Vortrag zur EU-KI-Verordnung auf der „AI in Banking“-Konferenz des Handelsblatts. Der IT-Experte der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht skizziert einen Fahrplan, der die Finanzbranche in den kommenden Jahren grundlegend verändern könnte.

Die KI-Verordnung ist am 1. August in Kraft getreten. „Aber jetzt fragt man sich natürlich, muss ich jetzt sofort compliant mit allem sein, was in der KI-Verordnung steht?“, fragt Kiefer zum Auftakt. Nur um die Antwort direkt zu geben: „Dem ist nicht so.“ Er verweist auf eine Timeline bis zum 2. August 2027, entlang derer verschiedene Anforderungen schrittweise umgesetzt werden müssen.

Ist die KI-Verordnung ein Schritt nach vorne oder eher ein Hemmnis? Dazu Kiefer: „Aus meiner Sicht ist die KI-Verordnung nicht als Innovationshemmnis zu sehen.“ Er erläutert, dass viele bestehende Regulierungen im Finanzsektor bereits zahlreiche der neuen Anforderungen abdecken.