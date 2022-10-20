Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Nach Kritik durch Branchenverbände Bafin kippt Pläne zum Provisionsrichtwert

Die von mehreren Branchenverbänden kritisierten Provisionsrichtwert-Pläne der deutschen Finanzaufsicht sind wohl endgültig vom Tisch. Das geht aus dem Vortrag eines Bafin-Referatsleiters hervor.

Sitz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Bonn.
Sitz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Bonn: Die Behörde hat ihre Pläne für einen Provisionsrichtwert wohl endgültig gekippt. | Bildquelle: Bafin
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Die Lebensversicherungen würden zu viel kosten, so lautete das Fazit einer Untersuchung, die die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin am Jahresanfang veröffentlicht hat. Im Anschluss kündigte die Behörde bei ihrer diesjährigen Jahrespressekonferenz unter anderem an, einen Provisionsrichtwert bei Lebensversicherungen anstreben zu wollen.

 

 

Bei betroffenen Verbänden, darunter dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) sowie dem Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa (Votum) und dem Vermittlerverband AfW stieß das Vorhaben auf scharfe Kritik.

Nach dem 18. Bonner Spitzentreffen im September verfasste der BVK zusammen mit dem Arbeitskreis Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz (AVV) die sogenannte „Bonner Erklärung“. Darin lehnen die Verbände staatliche Eingriffe in die Vergütungen von Finanz- und Versicherungsvermittlern strikt ab. Es gebe keine Verwerfungen am Markt, die eine Begrenzung der Vermittlervergütung rechtfertigen würden, argumentieren die Verbände, die rund 40.000 Vermittler in Deutschland repräsentieren. Provisionsrichtwerte würden außerdem einer marktwirtschaftlichen Ordnung widersprechen (DAS INVESTMENT berichtete).

Kein „Angriff auf provisionsbasierten Vertrieb“

Nun lenkt die Finanzaufsicht wohl ein. Wie das Branchenportal Kapital-Markt-intern  berichtet, trat Bafin-Referatsleiter Dieter Feldmann auf der Tagung der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) auf. In seinem Vortrag zur Bafin-Wohlverhaltensaufsicht in der Lebensversicherung erklärte Feldmann laut Kapital-Markt-intern, dass seine Behörde keinen „Angriff auf den provisionsbasierten Vertrieb“ vorhabe. Sie wolle lediglich ‚Ausreißer‘ einfangen. Dafür werde sie aber keinen Provisionsrichtwert und erst recht keinen Provisionsdeckel einführen.

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Versicherungen
  3. Recht & Regulatorik
  4. Fondspolice
  5. Lebensversicherung
  6. Regulierung
  7. Berufsbild Berater
  8. Vergütung
  9. Kapital-Lebensversicherung
  10. Bafin
  11. News
  12. Versicherungsrecht
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Diese 47 Lebensversicherer sind ausgezeichnet
Altersvorsorge in Deutschland
Diese 47 Lebensversicherer sind ausgezeichnet
Vermittler von Lebensversicherungen sollten darauf achten, ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Gesellschaften zu empfehlen. Das empfiehlt Michael Hauer, der aktuell 80 Unternehmen anhand von 24 Kriterien hinsichtlich ihrer Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg analysiert hat.
Foto: Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin
Schlimme Finger im Juli 2022
Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin
Gefälschte Bafin-Schreiben, Betrug mit Porsche-Aktien sowie unseriöse Finanzakademien: Im Juli haben die Finanzaufseher der Bafin wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.
Foto: Whistleblowerin und DWS-Chef diskutieren auf Linkedin
Schlagabtausch auf Social Media
Whistleblowerin und DWS-Chef diskutieren auf Linkedin
Nach den Greenwashing-Vorwürfen gegenüber der DWS kam es nun auf der Social-Media-Plattform Linkedin zum Schlagabtausch zwischen der Whistleblowerin Desiree Fixler und dem CEO des Vermögensverwalters, Stefan Hoops.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
DI+ Flow-Ranking
Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
In welche aktiv gemanagten Fonds flossen im August die meisten Anlegergelder? Wir werten ab jetzt jeden Monat aus, welche Fonds im Vormonat die höchsten Netto-Zuflüsse hatten.
Foto: Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen
Jan Heldmann im Gespräch
„Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen“
Jan Heldmann hat 260 Seiten lang durchgerechnet, was nachhaltiges Investieren wirklich bringt. Das Ergebnis dürfte einem Teil der Asset-Management-Branche wehtun.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste