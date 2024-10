Von der Versicherungsvorständin zur obersten Aufseherin: Julia Wiens leitete bis Ende 2023 als Vorstandsmitglied der Baloise in Deutschland die Bereiche Finanzen, Kapitalanlagen und Lebensversicherung. Seit Januar 2024 führt die 54-Jährige die Versicherungsaufsicht bei der Bafin – und zeigt nach zehn Monaten im Amt klare Kante. „Wir mussten leider feststellen, dass sich einige Marktteilnehmer nicht an die Regeln halten“, sagt sie im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ und macht deutlich, dass die Behörde künftig noch strenger gegen Regelverstöße vorgehen wird.

Hohe Kosten bei Lebensversicherungen: Bafin prüft 13 Versicherer

In ihrer neuen Rolle packt Wiens direkt die Problemfälle an. Besonders kritisch sieht Wiens die hohen Kosten bei Lebensversicherungen. Bei Untersuchungen stieß die Bafin auf Effektivkosten von bis zu 4 Prozent – eine Rendite, die selbst im aktuellen Zinsumfeld schwer zu erwirtschaften ist. Zudem entdeckten die Aufseher hohe Stornoquoten in den ersten Vertragsjahren und versteckte Zahlungen: Einige Vertriebe kassierten zusätzlich zu den regulären Provisionen auch noch Rückvergütungen von Fondsgesellschaften – zulasten der Kunden.

Die Aufsicht handelt bereits: Bei 13 geprüften Gesellschaften mussten einige ihre Produkte vom Markt nehmen. Andere zahlten ihren Kunden Geld zurück. So nahm etwa die Targo Lebensversicherung (Talanx-Gruppe) bestimmte Produkte aus dem Programm. Die Generali Leben erstattete Kunden Gelder, nachdem bekannt wurde, dass ihr Vertriebspartner DVAG zusätzliche Zahlungen von Fondsgesellschaften erhalten hatte.

Bafin kann Vorstände absetzen und Ausgleichszahlungen anordnen

Wiens Arsenal an Maßnahmen reicht vom missbilligenden Schreiben über Verwarnungen bis zur Absetzung von Vorständen. Die Behörde kann Versicherer auch zu Ausgleichszahlungen an Kunden verpflichten – und zwar aus den Gewinnen, nicht aus der Überschussbeteiligung. Das würde die Aktionäre treffen, nicht das Kundenkollektiv.

Von vorschnellen Kündigungen rät Wiens allerdings ab: „In der Regel ist es besser, den Vertrag zu behalten. Über lange Laufzeiten nivellieren sich die Belastungen durch Kosten, dann ist es wahrscheinlich, dass Renditeerwartungen erfüllt werden.“

IT-Sicherheit und Kfz-Versicherung: Weitere Baustellen der Versicherer

Ein weiteres Sorgenkind: die IT-Sicherheit. „Im Rahmen unserer IT-Prüfungen finden wir teilweise schwerwiegende Mängel“, sagt Wiens. Die Axa Krankenversicherung und Signal Iduna müssen deswegen bereits mehr Eigenkapital als Sicherheit zurücklegen – ein Zeichen dafür, wie ernst die Bafin die IT-Mängel nimmt. Besonders die automatische Erkennung von Sicherheitslücken und möglichen Angriffen sei bei vielen Versicherern verbesserungsbedürftig.

Auch die Kfz-Versicherung steht unter Beobachtung. Nach Verlusten im Jahr 2023 erwartet die Branche auch 2024 und 2025 rote Zahlen. Gleichzeitig häufen sich Beschwerden über schleppende Schadenbearbeitung. Die Gründe: Personalmangel, IT-Probleme und eine Häufung extremer Wetterereignisse. „Dauerhaft defizitäre Sparten akzeptieren wir nicht“, stellt Wiens klar.