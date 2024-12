Nach knapp vier Jahren schließt die Tesla-Versicherung Deutschland ihre Pforten. „Das maltesische Versicherungsunternehmen Tesla Insurance hat den gesamten Geschäftsbetrieb seiner Niederlassung in Deutschland eingestellt“, teilt die Finanzaufsicht Bafin mit.

Tesla Insurance, eine Tochtergesellschaft des E-Auto-Herstellers Tesla von Elon Musk, hat ihren Hauptsitz in St. Julians auf Malta. Die deutsche Niederlassung trug den Namen Tesla Insurance Limited (Germany Branch) und hatte ihren Sitz in der brandenburgischen Gemeinde Grünheide, wo sich auch der Tesla-Produktionsstandort befindet.

Tesla Insurance Limited (Germany Branch) wurde im Frühjahr 2021 gegründet. Das von Andrew Wright, Senior Programm-Manager für europäische Versicherungen bei Tesla, geleitete Unternehmen bekam von der Bafin die Erlaubnis, in Deutschland neben Kfz-Policen auch weitere Versicherungen, darunter Haftpflicht-, Unfall-, Elementarschaden- und Rechtsschutz-Policen zu vertreiben. Anfang 2022 wurde Tesla Insurance Ltd. (Germany Branch) ins deutsche Handelsregister eingetragen.

Sichere Fahrer können bis zu 60 Prozent sparen

Das Besondere an der Tesla-Kfz-Versicherung: Die Prämien sollen so gut wie in Echtzeit berechnet werden können – und das ohne zusätzliche Telematik-Technik im Auto. Dabei können sichere Fahrer laut Tesla-Chef Elon Musk bis zu 60 Prozent sparen.