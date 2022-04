Service für Versicherungsvermittler „Basis für belastbare Beratung“ zu nachhaltigen Policen

Die Bewertungskriterien von Zielke Research Consult sind die einzigen auf dem deutschen Markt, die den Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bezüglich Transparenz in der Vermarktung ökologisch nachhaltiger Finanzprodukte entsprechen. Damit gebe man Vermittlern und auch Versicherern Beratungssicherheit nach den Anforderungen der Bafin und auch der European Supervisory Authorities.

Carsten Zielke, Zielke Research Consult

„Wir freuen uns, dass die Bafin den konsequenten Weg von der öffentlichen Berichtserstattung hin zur Qualifizierung gemäß EU-Taxonomie, wie er auch in der gerade entstehenden europäischen Nachhaltigkeitsberichtserstattung gemäß Corporate Sustainabilty Reporting Directive vorgesehen ist, verfolgt“, kommentiert Carsten Zielke. „Damit ist auch unser Verifizierungsprozess bestätigt“, so der Geschäftsführer der Zielke Research Consult weiter.

Konkret verpflichtet die aktualisierte Aufsichtserklärung beispielsweise Versicherer, Makler, Mehrfachagenten unter anderem dazu, den Bezug zur EU-Taxonomie mithilfe öffentlich zugänglicher Informationen herzustellen und diese zu quantifizieren, um ein Finanzmarktprodukt als ökologisch nachhaltig zu bezeichnen. Die Bewertungsverfahren von Zielke Research Consult bildeten das bereits ab und böten Versicherungsgesellschaften sowie Vermittlern damit eine Lösung.

Ausschließlich öffentliche Daten

Die Versicherungsgesellschaften befinden sich laut Zielke in dem Dilemma, sich an einem Entwurf ausrichten zu müssen. „Das schafft viel Unsicherheit. Die Umsetzung ist theoretisch bereits in vollem Gange. Praktisch hakt es.“ Zielke Research Consult ist seit fünf Jahren darauf spezialisiert, den Finanz-und Versicherungsmarkt hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit auf Grundlage öffentlicher Daten zu bewerten, seit 2021 in Kooperation mit dem unabhängigen Analysehaus Morgen & Morgen (M&M).

Pascal Schiffels, Morgen & Morgen

„Andere am Markt existierende Verfahren der Selbstauskunft genügen den Bafin-Anforderungen nach unserer Interpretation damit nicht. Somit wäre unser Verfahren am deutschen Markt derzeit das einzige, das ihnen entspricht“, sagt Zielke. Im November wendeten Zielke und M&M das Verfahren für vier Produkte des Lebensversicherers Axa an und qualifizierten damit deren unterlegte Fonds.

„Es ist eine wichtige Voraussetzung für die Vermittlung nachhaltiger Finanzprodukte, belastbare und haftungssichere Aussagen einbeziehen zu können,“ sagt Pascal Schiffels. Er ist M&M-Geschäftsführer mit Fokus auf die Beratungspraxis. Als Anbieter von Vergleichs-Software sehe M&M seinen Auftrag darin, dem Versicherungsvermittlern hierzulande „auch beim Thema Nachhaltigkeit eine belastbare Beratungsbasis zu bieten“.

Hilfe für Versicherungsvermittler

Eine „erste große Hilfestellung“ sei ein bereits eingebautes Ranking. Demnächst weise die Analyse- und Vergleichs-Software M&M Office ebenfalls die von Zielke und M&M ausgezeichneten Produkte aus, die nachhaltig beziehungsweise nachhaltig gestaltbar sind. Dies sei für Vermittler die „Basis für eine belastbare Beratung von nachhaltigen Finanzprodukten“, die auch der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Directive, kurz: IDD) entspreche.