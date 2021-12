Karen Schmidt ( Chefredakteurin ) 05.07.2018 Aktualisiert am 13.07.2018 - 21:03 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Bafin prüft die Transaktion Generali verkauft Leben-Tochter an Viridium

Der Generali-Konzern gibt 89,9 Prozent an der Generali Lebensversicherung in Deutschland an die Run-off-Plattform Viridium ab. Der Unternehmenswert der Generali Leben wird auf rund eine Milliarde Euro taxiert. Die Aufsichtsbehörde Bafin und die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.