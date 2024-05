Die Finanzaufsicht Bafin nimmt den boomenden Verkauf von Zertifikaten durch Banken und Sparkassen verstärkt unter die Lupe. „Wir schauen sehr genau hin, ob das Produktangebot, die Beratung und der Vertrieb von Zertifikaten im Einklang mit den Verbraucherinteressen stehen“, kündigte Bafin-Präsident Mark Branson auf der Jahrespressekonferenz der Aufsichtsbehörde in Frankfurt an. In diese oft komplexen, zum Teil nur kurz laufenden Bankschuldverschreibungen waren Ende 2023 in Deutschland laut des Branchenverbands BSW 112 Milliarden Euro investiert – das ist ein Anstieg um 40 Prozent binnen Jahresfrist. Gerade Sparkassen hätten ihren Kunden viele Zertifikate konzerneigener Anbieter wie der Landesbanken, der Helaba oder der Deka als Alternative zu niedrig verzinsten Tages- und Festgeldanlagen empfohlen, so der Verdacht. Ob es dabei zu Fehlberatung kam und die Anlegerinteressen gewahrt wurden, will die Bafin nun überprüfen. Für abschließende Schlussfolgerungen sei es laut Branson aber...

Die Finanzaufsicht Bafin nimmt den boomenden Verkauf von Zertifikaten durch Banken und Sparkassen verstärkt unter die Lupe. „Wir schauen sehr genau hin, ob das Produktangebot, die Beratung und der Vertrieb von Zertifikaten im Einklang mit den Verbraucherinteressen stehen“, kündigte Bafin-Präsident Mark Branson auf der Jahrespressekonferenz der Aufsichtsbehörde in Frankfurt an. In diese oft komplexen, zum Teil nur kurz laufenden Bankschuldverschreibungen waren Ende 2023 in Deutschland laut des Branchenverbands BSW 112 Milliarden Euro investiert – das ist ein Anstieg um 40 Prozent binnen Jahresfrist.

Gerade Sparkassen hätten ihren Kunden viele Zertifikate konzerneigener Anbieter wie der Landesbanken, der Helaba oder der Deka als Alternative zu niedrig verzinsten Tages- und Festgeldanlagen empfohlen, so der Verdacht. Ob es dabei zu Fehlberatung kam und die Anlegerinteressen gewahrt wurden, will die Bafin nun überprüfen. Für abschließende Schlussfolgerungen sei es laut Branson aber noch zu früh. Auf die Frage, ob die Behörde auch verdeckte Testkäufe plane, antwortete er zurückhaltend: Wenn er dies bestätige, wären es ja keine Geheimnisse mehr.

Bafin fordert entschlackte Regulierung

Mit Nachdruck sprach sich der Bafin-Präsident auf der Pressekonferenz für eine Vereinfachung der Finanzmarktregulierung in Europa aus. „Wir sollten die Regelwerke systematisch entschlacken, vereinfachen und von Überlappungen befreien“, forderte Branson. Es brauche weniger Komplexität und mehr Proportionalität in der Aufsicht. Die Regulierung müsse zielgenauer werden, einige Anforderungen vor allem an kleinere Unternehmen ließen sich deutlich reduzieren.