Bafin rügt FIL Fondsbank - die kontert die Vorwürfe

Mängel bei der Geschäftsorganisation – ganz konkret beim Informationsrisikomanagement, beim IT-Service-Continuity-Management und in der IT-Revision – das wirft die Bafin der FIL Fondsbank vor. Den Befund ergab eine Sonderprüfung durch die Finanzaufsicht bereits im vergangenen Jahr.

Wie eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation bei Kreditinstituten auszusehen hat, ist in Paragraf 25a Absatz 1 Kreditwesengesetz (KWG) geregelt. Dort geht es etwa um die Risikotragfähigkeit, um Stressszenarien, interne Kontrollverfahren, die personelle und technische Ausstattung und das Notfallmanagement von Kreditinstituten.

Die FIL Fondsbank (FFB) soll die Mängel nun beheben, fordert die Bafin. Zusätzlich brummen ihr die Finanzaufseher auf, mehr Eigenmittel bereitzustellen – in einem Umfang, der über das gesetzlich geforderte Maß hinausgeht. Um die Fortschritte zu überprüfen, entsendet die Bafin außerdem einen Sonderbeauftragten, der dem in Kronberg im Taunus ansässigen Institut bei seinen Fortschritten genau über die Schulter schauen soll. Ein Sonderbeauftragter besitzt ein weitreichendes Kontrollmandat und berichtet seine Beobachtungen direkt an die Finanzaufsichtsbehörde.