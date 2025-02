Kryptoinvestments von Fonds: Bafin legt Regelentwurf vor

Mit Inkrafttreten des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wurde der Kreis der Fonds, die direkt in Kryptowerte investieren dürfen, deutlich erweitert. Neben Spezial-AIF können nun auch sonstige inländische Publikums-AIF und geschlossene Publikums-AIF in diese Anlageklasse investieren. Was es dabei zu beachten gilt, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) jetzt detailliert vorgestellt.

In einem in dieser Woche vorgelegten Regelentwurf umreißt die Behörde, was sie von Verwahrstellen und Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) erwartet, wenn deren Fonds in Kryptowerte investieren. „Unmittelbar in Kryptowerte investierende AIF stellen sowohl die Verwahrstelle als auch die Kapitalverwaltungsgesellschaft technisch und regulatorisch vor neue Herausforderungen“, heißt es in der Einleitung zu dem Papier. Der vorgelegte Entwurf soll einheitliche Standards definieren.

Erweiterte Pflichten für Verwahrstellen

Verwahrstellen sollen bereits vor der Annahme erster Kryptowerte sich mit den besonderen Risiken der Anlageklasse vertraut machen und „angemessene Aufsichtsprozesse“ einrichten, fordert die Bafin. Sie sollten auch über „ausreichende sachliche und personelle Ressourcen“ verfügen. Geschäftsstellenleiter, die für die Verwahrstellenfunktion zuständig sind, sollten „einschlägige theoretische und praktische Fachkenntnisse“ mitbringen beziehungsweise diese zeitnah erwerben.

Neben geeignetem Personal muss die Verwahrstelle auch geeignete IT-Systeme und Prozesse vorhalten. Auch soll sie ein spezifisches Sicherheitskonzept entwickeln, um Kryptowerte ausreichend zu schützen – was insbesondere für private kryptografische Schlüssel gilt.

Verwahrfähige Kryptowerte muss die Verwahrstelle verpflichtend annehmen – wobei stets zu prüfen ist, ob Kryptowerte im Einzelnen auch verwahrfähig sind. Ebenso macht die Bafin Vorgaben zur Zusammenarbeit mit Unterverwahrern, auf die sich bestimmte Dienste auslagern lassen.

Neben den KVGs sollen auch Verwahrstellen noch einmal gesondert feststellen, ob der Erwerb eines Kryptowertes für einen Fonds auch gesetzlich zulässig ist.

Die Bafin berücksichtigt dabei, dass praktische Erfahrungen im Umgang mit Kryptowerten bei Verwahrstellen möglicherweise noch begrenzt sind. Sie räumt eine sechsmonatige Übergangsfrist zum Aufbau entsprechender Expertise ein.

Verpflichtungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Parallel müssen auch KVGs, die in Kryptowerte investieren wollen, Vorkehrungen treffen, darunter – wie bei den Verwahrstellen – eine „ausreichende sachliche und personelle Ressourcen sowie ausreichende interne Prozesse, darunter auch einer geeigneten IT-Infrastruktur, für den Umgang mit Kryptowerten“. Auch sollten KVGs darauf achten, dass sie eine entsprechende Tätigkeitserlaubnis für den Umgang mit Kryptowerten haben – und ihre Lizenz gegebenenfalls erweitern. KVGs dürfen die in Fonds gehaltenen Kryptowerte nicht selbst verwahren, da dies erlaubnispflichtiges Kryptoverwahrgeschäft sei, erinnert die Bafin.

Eine besondere Herausforderung sieht die Behörde darin, angemessene Anteilspreise für Kryptowerte zu ermitteln: „Die Handelspreise von Kryptowerten können sich an den verschiedenen Handelsplattformen zum Teil deutlich unterscheiden.“ KVGs sollten daher verbindliche Verfahren entwickeln, wie sie Preise festzustellen gedenken. „So könnte zum Beispiel bei mehreren voneinander abweichenden Kursen unter Berücksichtigung der Liquidität an den Handelsplätzen der niedrigste Kurs für die Bewertung des Anteilwertes herangezogen werden“, schlägt die Finanzaufsicht vor.

Konsultationsphase bis Ende März

Ihren Entwurf stellt die Bafin zur öffentlichen Konsultation, bis zum 31. März können betroffene Marktteilnehmer noch Stellungnahmen abgeben. Das endgültige Rundschreiben der Behörde wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 veröffentlicht.

Hier geht es zum Regelungsentwurf der Bafin >>