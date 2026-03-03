Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis, betrügerische Jobangebote und Identitätsdiebstahl: Die Bafin warnt auch im Februar 2026 vor dubiosen Anbietern. Hier ist der Überblick.

Im Februar musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug im Namen bekannter Finanzunternehmen und dubiose Aktiengeschäfte schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlageprodukte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und das Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

Ein spezieller Fall ist die Next Level Church Global Hub, Inc., New Orleans, USA. Die Betreiber der Website treten unter der Bezeichnung MNLO („My Next Level Online“) auf und stellen sich laut Bafin als eine Art Kirche dar. Auf der Seite wird zudem die Gründung einer Private Offshore Bank beziehungsweise der MNLO Private Bank thematisiert. Außerdem wird die Ausgabe einer MNLO Crypto Debit Card in Aussicht gestellt.

In diesem Monat warnt die Bafin außerdem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis sowie teilweise auch Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Centerviewpn oder auch Centerview Partners , Betreiber der Website centerviewpn.com

oder auch , Betreiber der Website Verto , Betreiber der Website ajadetrpe.life

, Betreiber der Website revaloninvest.de und revaloninvest-ai.de

und wefi.co

TagesgeldPlus , Betreiber der Website tagesgeld-plus.net

, Betreiber der Website blue-invest.org

Crypto Finanz , Betreiber der Website kryptofinanze.com

, Betreiber der Website volfor.co

wilko-groupe.com

aurexk-pital.com

benefitprofitable.online

die App Schw , über die mit Aktien gehandelt werden kann

, über die mit gehandelt werden kann finanzpluss.online

dukas-global.com

omenyxgroup.com

blitzkonto.com

NorevixPulses , Betreiber der Webseiten noryxpulse.com , norevixpulses-ki.de , norevix-pulses.de , norevixpulses.de

, Betreiber der Webseiten , , , imc-point.com

Midvest Limited, Manchester, UK , Betreiber der Website midv-lim.com

, Betreiber der Website Financiamas , Betreiber der Website financiamas-cs.com

, Betreiber der Website Capitalis , Betreiber der Website capitalisgroup.site

, Betreiber der Website deutscher-invest-markt.de

goldingfx.com

Warnung vor Angeboten über Social Media und Whatsapp-Gruppen

Immer öfter werden unseriöse Angebote in Whatsapp-Gruppen und bei Instagram oder Facebook veröffentlicht. In diesem Monat warnt die Bafin vor den nachfolgenden Angeboten.

So werden in den Whatsapp-Gruppen zu der Website pc-asset-management.com sowie der App PCAU pro Anlegern unter anderem von Harrison T Blake und Francesca Müller Geldanlagen empfohlen. Die Produkte sollen angeblich über die genannte App sowie die Website gehandelt werden können. Zusätzlich handelt es sich um einen Identitätsdiebstahl, da hier keine Verbindung zum Unternehmen Polen Capital Management LLC aus Boca, USA besteht.

Die Bafin warnt außerdem vor der App IB-KundenDienst, die in bestimmten Whatsapp-Gruppen empfohlen wird. Die Initiatoren solcher Gruppen treten als Bank of America beziehungsweise deren Zweigniederlassung in Frankfurt am Main auf. Es handelt sich also zudem auch noch um einen Identitätsmissbrauch.

Eine weitere Warnung gibt es vor Whatsapp-Gruppen, die angeblich von der Intermediate Capital Group (ICG) betrieben werden. Laut Bafin werden dort Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App ICG GEF handeln lassen. Die Angebote stammen jedoch nicht von der ICG Europe S.à.r.l. – Frankfurt Branch oder einem anderen Unternehmen der Intermediate Capital Group. Es handelt sich also zusätzlich um einen Identitätsmissbrauch.

Weitere ähnliche Fälle: