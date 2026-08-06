Erst der Vorstand, jetzt der Aufsichtsrat: Die Bafin greift bei der Raiffeisenbank Plankstetten durch und schickt mit Sandra Michelfelder die zweite Sonderbeauftragte ins Haus.

Nach dem Vorstand Bafin setzt jetzt auch den Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Plankstetten ab

Die Bafin setzte im August den Aufsichtsrat der oberpfälzischen Genossenschaftsbank ab und sandte eine Sonderbeauftragte. Einen Monat zuvor traf den Vorstand dasselbe Schicksal.

Die oberpfälzische Bank kommt nicht zur Ruhe: Die Bafin hat den Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Plankstetten abgesetzt. Im Mai 2026 war Ursula Gomringer noch als Vorsitzende des Aufsichtsrats im Impressum vermerkt.

„Ich kann Ihnen bestätigen, dass die Bafin Frau Sandra Michelfelder (47) zur Sonderbeauftragten in der Raiffeisenbank Plankstetten bestellt hat“, sagt Harald Hürter, Pressesprecher der Bafin, gegenüber DAS INVESTMENT. Und weiter: „Sie übernimmt damit die Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats der Bank.“

Michelfelder war die vergangenen drei Jahre Finanz-Vorständin der Frankfurter Bankgesellschaft, einer Tochter der Helaba, die das Private Banking verantwortet. Ihr Vertrag lief zu Mai aus. Zuvor war Michelfelder viele Jahre bei der niederländischen Bank ABN Amro im Risikomanagement tätig - zuletzt als Leiterin.

Erster Sonderbeauftragter kam im Juli

Michelfelder ist nicht die einzige Sonderbeauftragte im Haus. Im Juli setzte die Bafin den Vorstand – Elmar Weiß und Walter Frank – ab und holte Odo Steinmann (64) als Sonderbeauftragten. Zu den konkreten Gründen wollte sich weder die Bafin noch die Pressestelle der Raiffeisenbank Plankstetten äußern.

Die Sonderbeauftragten-Regelung stützt sich auf das Kreditwesengesetz, konkret die Paragrafen 45c und 36. Sie regeln, dass Sonderbeauftragte die Aufgaben und Befugnisse von Organen eines Instituts übernehmen können, wenn diese nicht mehr als zuverlässig eingestuft werden oder nicht die erforderliche Sachkunde besitzen.

Streit über ausfallgefährdete Kredite

Ein Blick in den Geschäftsbericht 2025 offenbart: In einer Sonderprüfung forderte die Bankenaufsicht „Anpassungen an die Mindestanforderungen an das Risikomanagement“. Der Vorstand sollte die fraglichen Punkte bis Juni 2026 klären.

Nach „Platow“-Informationen hatten sich Bafin und Raiffeisenbank über die Risikoberechnung im Kreditgeschäft sowie die Einordnung ausfallgefährdeter Kredite zerstritten.