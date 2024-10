Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) will die neuen Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) zu Fondsnamen vollumfänglich umsetzen. Damit bekräftigte die Behörde frühere Ankündigungen in der gleichen Sache.

Strenge Regeln für ESG-Begriffe in Fondsnamen

Die neuen Leitlinien, die bereits am 21. August in deutscher Fassung veröffentlicht wurden, legen europaweit einheitliche Standards für die Verwendung von Nachhaltigkeitsbegriffen in Fondsnamen fest. Ziel ist es, Anleger vor irreführenden Bezeichnungen zu schützen und das Vertrauen in nachhaltige Finanzprodukte zu stärken.

So sollen Fonds, die Begriffe im Namen führen, die auf eine nachhaltige Anlage im Sinne von „Umwelt“, „Sozialem“ oder „guter Unternehmensführung“ hinweisen, strenge Kriterien erfüllen. Fonds, die auf ökologische Nachhaltigkeit verweisen, sollen mindestens 80 Prozent ihres Vermögens ökologisch nachhaltig investieren. Zusätzlich gelten für entsprechende Fonds bestimmte Mindestausschlüsse.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Bedeutung für Anleger und Fondsbranche

Fondsnamen seien für Anleger oft die erste Informationsquelle zu einer Anlagestrategie. Die Esma-Regeln sollen sicherstellen, dass diese Namen die Ausrichtung des Fonds auch korrekt widerspiegeln, heißt es von der Bafin.

Für die Fondsbranche erfordern die Leitlinien einige Anpassungen. Fondsgesellschaften müssen ihre Produkte und deren Bezeichnungen gegebenenfalls ändern, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.