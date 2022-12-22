Folge 1 veröffentlicht Bafin startet Verbraucherschutz-Podcast
Redaktion
Aktualisiert am:
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht startet eine eigene Podcast-Reihe. Sie soll sich dem Verbraucherschutz widmen. Eine erste Folge ist bereits live. In ihr spricht die Referatsleiterin Verbraucherschutz der Bafin, Sabine Reimann, mit dem Finanz-Influencer („Finfluencer“) Thomas Kehl.
Der Mitgründer und Moderator des Finanzwissens-Portals „Finanzfluss“ berichtet darin, wie es zur Gründung der heute nach Followern erfolgreichsten deutschen Finanzwissens-Plattform kam. Ebenso schätzt er ab die Vor- und die Nachteile von Finanzwissensvermittlung im Internet ein.
Die Bafin stellt in Aussicht, zukünftig weitere Folgen zu produzieren. Die Themen im Podcast #1:
- Die Gründung von „Finanzfluss“ 2015
- Corona-Crash und nachfolgender Anlage-Hype
- Wie sich Scam-Seiten von seriösen Finanzinformationsseiten im Internet unterscheiden lassen
- Vor allem etwas ältere Nutzer fallen auf Finanzbetrügern im Internet herein
- Ist der Anlage-Hype der Corona-Krise abgeflaut?
- Wie Privatanleger 2022 ihre Allokation verändert haben
- Sollte Finanzwissen ein Schulfach werden?
- Wie es bei Finanzfluss weitergeht
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?