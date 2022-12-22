Folge 1 veröffentlicht Bafin startet Verbraucherschutz-Podcast

In einer frisch gestarteten Podcast-Reihe will sich die Bafin Themen des Verbraucherschutzes widmen. Die erste Folge ist online.

Bafin-Sitz in Frankfurt: Die Finanzaufsicht startet eine eigene Podcast-Reihe.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht startet eine eigene Podcast-Reihe. Sie soll sich dem Verbraucherschutz widmen. Eine erste Folge ist bereits live. In ihr spricht die Referatsleiterin Verbraucherschutz der Bafin, Sabine Reimann, mit dem Finanz-Influencer („Finfluencer“) Thomas Kehl.

Der Mitgründer und Moderator des Finanzwissens-Portals „Finanzfluss“ berichtet darin, wie es zur Gründung der heute nach Followern erfolgreichsten deutschen Finanzwissens-Plattform kam. Ebenso schätzt er ab die Vor- und die Nachteile von Finanzwissensvermittlung im Internet ein.

Die Bafin stellt in Aussicht, zukünftig weitere Folgen zu produzieren. Die Themen im Podcast #1:

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Gründung von „Finanzfluss“ 2015

Die Gründung von „Finanzfluss“ 2015 Corona-Crash und nachfolgender Anlage-Hype

Wie sich Scam-Seiten von seriösen Finanzinformationsseiten im Internet unterscheiden lassen

Vor allem etwas ältere Nutzer fallen auf Finanzbetrügern im Internet herein

Vor allem etwas ältere Nutzer fallen auf Finanzbetrügern im Internet herein Ist der Anlage-Hype der Corona-Krise abgeflaut?

Wie Privatanleger 2022 ihre Allokation verändert haben

Sollte Finanzwissen ein Schulfach werden?

Wie es bei Finanzfluss weitergeht

Den kompletten Podcast gibt es hier >>