Folge 1 veröffentlicht Bafin startet Verbraucherschutz-Podcast

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht startet eine eigene Podcast-Reihe. Sie soll sich dem Verbraucherschutz widmen. Eine erste Folge ist bereits live. In ihr spricht die Referatsleiterin Verbraucherschutz der Bafin, Sabine Reimann, mit dem Finanz-Influencer („Finfluencer“) Thomas Kehl.

Der Mitgründer und Moderator des Finanzwissens-Portals „Finanzfluss“ berichtet darin, wie es zur Gründung der heute nach Followern erfolgreichsten deutschen Finanzwissens-Plattform kam. Ebenso schätzt er ab die Vor- und die Nachteile von Finanzwissensvermittlung im Internet ein.

Die Bafin stellt in Aussicht, zukünftig weitere Folgen zu produzieren. Die Themen im Podcast #1:

  •  Die Gründung von „Finanzfluss“ 2015
  • Corona-Crash und nachfolgender Anlage-Hype
  • Wie sich Scam-Seiten von seriösen Finanzinformationsseiten im Internet unterscheiden lassen
  •  Vor allem etwas ältere Nutzer fallen auf Finanzbetrügern im Internet herein
  • Ist der Anlage-Hype der Corona-Krise abgeflaut?
  • Wie Privatanleger 2022 ihre Allokation verändert haben
  • Sollte Finanzwissen ein Schulfach werden?
  • Wie es bei Finanzfluss weitergeht

Den kompletten Podcast gibt es hier >>