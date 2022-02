Finanzaufklärung Bafin sucht direkten Draht zu Verbrauchern

Demnach will sich die Bafin ab sofort verstärkt auch an Verbraucher direkt wenden und diesen Finanzkompetenz vermitteln. Vor allem zwei Personengruppen hätten in dieser Beziehung Nachholbedarf: junge und ältere Erwachsene. „Unsere Zielgruppenanalyse zeigt, dass gerade diese Gruppen weniger über Finanzthemen wissen. Das macht sie verwundbar“, beklagt Reimers. Junge Menschen, aber auch Ältere, investierten häufiger als der Durchschnitt in für sie ungeeignete Finanzprodukte. Auch fielen sie öfter auf unseriöse Angebote herein.

Daher sieht die Bafin vor allem hier Handlungsbedarf. Neben den Tipps, die die Behörde auf ihrer Internetseite und im monatlichen Bafin-Journal veröffentlicht, soll es bald weitere Informationsangebote geben. Dabei plant man offenbar großzügig: „Geplant sind zum Beispiel Interviews in klassischen Medien, etwa im Radio oder in Podcasts, Informationen in den verschiedenen sozialen Medien und zeitgemäße Angebote auf unserer Website", so Reimers. Man denke außerdem über Auftritte auf lokalen Veranstaltungen an, um Verbraucher zu erreichen. Ebenso möchte die Bafin gezielt Mittler für bestimmte Personengruppen wie Verbraucherschützer oder Seniorenvertreter ansprechen.

Dass in puncto Finanzwissen Handlungsbedarf besteht, hätten auch die drei europäischen Aufsichtsbehörden, Eba, Esma und Eiopa, festgestellt. Die EU-Kommission und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OSZE) haben Anfang Januar zu dem Thema ein eigenes Rahmenwerk veröffentlicht. Man wolle „die Entwicklung von staatlichen Maßnahmen, Programmen zur Vermittlung von Finanzkompetenz und von Lehrmaterial durch die Mitgliedstaaten, Bildungseinrichtungen und die Industrie unterstützen“, heißt es dort.