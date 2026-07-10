Die Bafin entsendet den Sonderbeauftragten Odo Steinmann zur Raiffeisenbank Plankstetten. Ein Blick in den Geschäftsbericht zeigt, worum es der Aufsicht dabei geht.

Die Bafin hat Odo Steinmann als Sonderbeauftragten für den Vorstand der Raiffeisenbank Plankstetten eingesetzt.

Die Bafin greift bei der Raiffeisenbank Plankstetten durch und setzt einen Sonderbeauftragten für den Vorstand ein. Diese Aufgabe übernimmt Odo Steinmann. Er vertritt die Genossenschaftsbank mit Wirkung zum 1. Juli 2026, wie die Finanzaufsicht gegenüber dieser Redaktion bestätigt. Zuerst berichtete das Handelsblatt.

„Die Bafin hat Herrn Steinmann die Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Plankstetten übertragen“, sagt Harald Hürter, Pressesprecher der Bafin, gegenüber DAS INVESTMENT. Zu den Gründen äußert er sich nicht. Elmar Weiß und Walter Frank erscheinen im Geschäftsbericht 2025 noch als Vorstände der oberpfälzischen Bank.

Steinmann verabschiedete sich Ende 2024 als Vorstand der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück in den Ruhestand. Er verbrachte 25 Jahre bei der Volksbank, wie er online mitteilte.

Doch folgendem Motto seines Abschiedssongs, das die Volksbank auf ihrem offiziellen Linkedin-Profil teilte, blieb er nicht treu: „Komm lebe, genieß dein neues Glück und geb dein Hemd der Bank zurück. Häng die Krawatte in den Schrank und genieße die Zeit ganz ohne Bank.“

„Solvente und leistungsfähige Bank“, sagt Sonderbeauftragter

„Ich habe eine wirtschaftlich solide, solvente und leistungsfähige Bank angetroffen mit hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagte der Sonderbeauftragte Steinmann laut Bloomberg News. Und weiter: „Auffassungsunterschiede gab es zwischen dem Vorstand der Bank und der Bafin zu bankaufsichtlichen Tätigkeiten. Das ist nun zu beheben.“

Ein Blick in den Geschäftsbericht 2025 offenbart: In einer Sonderprüfung forderte die Bankenaufsicht „Anpassungen an die Mindestanforderungen an das Risikomanagement“. Der damalige Vorstand sollte die fraglichen Punkte bis Juni 2026 klären.

Zu Jahresbeginn haben die Analysten der Bank demnach bereits eine Methode eingeführt, um die Ausfallrisiken im Kundengeschäft präziser zu prognostizieren. 19 Mitarbeiter arbeiten bei der Raiffeisenbank Plankstetten, Stand 2025. Im vergangenen Jahr kam die Bank auf eine Bilanzsumme von 180 Millionen Euro.

Bafin ermittelte bei weiteren Genossenschaftsbanken

Die Bafin nimmt Genossenschaftsbanken genau unter die Lupe. Anfang 2026 setzte die Bafin ein Bußgeld gegen die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden in Höhe von 325.000 Euro fest. Der Grund laut Bafin: Mängel in der Geldwäscheprävention, verantwortet von der Geschäftsleitung des Instituts im Geschäftsjahr 2023. Stefan Siebert war 2023 Vorstandschef. Nach seinem Rücktritt im November 2023 legten im Dezember 16 Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Ämter nieder. Konkret bemängelte die Bafin, dass die verantwortlichen Compliance-Mitarbeiter der VR-Bank Meldungen auf Geldwäscheverdacht systematisch verzögerten.

Bei der Volksbank Düsseldorf Neuss ermittelte die Staatsanwaltschaft Ende 2024 wegen eines Betrugsfalls über 100 Millionen Euro. 20 Polizisten durchsuchten Geschäftsräume und Privatwohnungen. Beide Vorstände, Rainer Mellis und Jessica Jüntgen, verloren ihren Posten.

Die Konsolidierung im Sektor beschleunigt sich parallel: Ende 2025 unterschritt die Zahl der Sparkassen und Genossenschaftsbanken erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik die Marke von tausend Instituten, wie eine ZEB-Untersuchung zeigt. Allein 2025 verschwanden 34 eigenständige Häuser durch Fusionen, darunter 23 Genossenschaftsbanken.