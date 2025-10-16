Die Bafin greift durch: Ab Juni 2026 gelten neue Regeln für Turbo-Zertifikate. Was sich beim Vertrieb der hochspekulativen Hebelprodukte ändert.

Die Finanzaufsicht Bafin beschloss am Mittwoch eine Produktintervention für Turbo-Zertifikate. Ab Juni 2026 gelten strengere Regeln für den Vertrieb dieser hochspekulativen Hebelprodukte an Kleinanleger.

Standardisierte Warnungen und Wissensabfrage

Emittenten und Broker müssen künftig eine standardisierte Risikowarnung einblenden. Broker müssen zudem vor jedem Kauf prüfen, ob Anleger die Funktionsweise der Zertifikate verstehen – diese Wissensabfrage muss mindestens alle sechs Monate wiederholt werden. Lockangebote wie reduzierte Ordergebühren oder Neukundenboni sind verboten.

„Mit dieser Maßnahme stellen wir sicher, dass Kleinanleger sich über die besonderen Risiken von Turbo-Zertifikaten im Klaren sind, bevor sie investieren“, sagt Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor Wertpapieraufsicht und Asset Management. „Turbo-Zertifikate können erhebliche Verluste verursachen – umso wichtiger ist es, Transparenz herzustellen und das Risikobewusstsein der Anleger zu schärfen.“

Drei von vier Anlegern verlieren Geld

Die Bafin untersuchte den Markt für Turbo-Zertifikate vor dem Erlass fünf Jahre lang und stellte dabei erhebliche Mängel beim Anlegerschutz fest. 74,2 Prozent der Kleinanleger erlitten Verluste – durchschnittlich 6.358 Euro pro Person. Insgesamt summierten sich die Verluste im Untersuchungszeitraum auf mehr als 3,4 Milliarden Euro.

Die Aufsicht kritisiert vor allem die hohe Komplexität der Produkte sowie aggressive Vermarktungs- und Vertriebspraktiken. Nach einer öffentlichen Anhörung im Mai verlängerte die Bafin die ursprünglich geplante Umsetzungsfrist von drei auf acht Monate. Die Institute forderten jedoch mehr Zeit, um die neuen Anforderungen in ihre Systeme einzubauen.