Erfolgsgebühren Bafin übernimmt Esma-Richtlinien für Publikumsfonds

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin will die Leitlinien für Erfolgsgebühren in Publikumsfonds für ihre tägliche Arbeit übernehmen. Verfasst hatte sie die europäische Finanzaufsicht Esma, das entsprechende Papier ist auf den 3. April 2020 datiert. Eine deutsche Fassung hatte die Esma jedoch erst am 5. November herausgegeben. Mehr zum Inhalt lesen Sie hier.

In den Richtlinien geht es darum, wie und nach welchen Kriterien Fondsanbieter erfolgsabhängige Gebühren berechnen sollen. Das soll den Wildwuchs in den einzelnen EU-Fondsmärkten eindämmen und dafür sorgen, dass Anleger nicht hinters Licht geführt werden. Betroffen sind Publikumsfonds nach der EU-Richtlinie Ucits und für Privatanleger zugelassene Alternative Investmentfonds (Publikums-AIF).

Von der Bafin heißt es dazu: