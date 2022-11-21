Finanzaufsicht warnt Betrüger geben sich als Wertpapier-Kommission der Bafin aus

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt aktuell vor Betrügern, die sich als Wertpapier-Kommission im Namen der Aufsicht ausgeben. Die Bafin betont, dass sie keine solche Kommission besitze. Betroffene sollen Anzeige bei der Polizei erstatten.

Nach Erkenntnissen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nehmen Betrüger aktuell per E-Mail Kontakt zu Verbrauchern auf und geben sich als angeblichen Wertpapier-Kommission aus. Dabei nutzen Hochstapler fälschlicherweise den Namen und das Logo der Bafin.

Die Bafin macht klar: Bei ihnen gebe es keine solche Wertpapier-Kommission. In den Fake-E-Mails fordern die Betrüger Verbraucher dazu auf, dringend Kontakt mit der angeblichen Kommission aufzunehmen, damit in der Vergangenheit investierte Gelder ausgezahlt werden können. Wem eine solche E-Mail untergekommen ist, der soll derartige Angebote oder Aufforderungen ablehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft erstatten, bittet die Bafin. Bei Zweifeln könne das Verbrauchertelefon der Aufsicht kontaktiert werden.