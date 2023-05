Schlimme Finger im April 2023 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Im April musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen ein vermeintlich lukratives Jobangebot sowie Identitätsdiebstahl schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Vorsicht, dubiose Jobangebote

In der Vergangenheit häuften sich Jobangebote von dubiosen Anbietern. Oft verwendeten die Betrüger dafür unberechtigterweise die Namen existierender Unternehmen, so auch in diesem Fall:

Dieses Mal hat ein Stellenangebot als „Assistent/in im Digitalwährungshandel“ das Missfallen der Aufsicht erregt. Dabei nutzten die Inserenten unerlaubt den Namen der Baaker Invest GmbH. Die angebotene Tätigkeit besteht darin, über das eigene inländische Bankkonto Zahlungen entgegenzunehmen und diese an Dritte weiterzuleiten. Die Gelder stammen meist von Personen, die selbst Opfer krimineller Handlungen geworden sind, vermutet die Bafin.

Unbekannte ködern Anleger über soziale Netzwerke

Ebenso ins Visier der Finanzaufsicht geraten sind die Betreiber der Website ditrecta.com. Die Verantwortlichen, die ohne Erlaubnis der Aufsicht Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten, ködern ihre Anleger über soziale Netzwerke, warnt die Bafin. Dabei gehen die Unbekannten wie folgt vor: Zunächst werden die potenziellen Kunden über soziale Medien kontaktiert. Nachdem ein gewisses Vertrauen besteht, werden die Kontaktierten dazu angehalten, auf der Website Kryptowährungen zu investieren – welche die Kunden zuvor auf Anraten der Betreiber über andere Handelsplattformen erworben hatten.

Betrug im Namen der Bafin

Betrüger verwenden immer wieder den Namen der Bafin, um ihre Glaubwürdigkeit zu unterstreichen.

So auch die WS Investment Co LLC: Das Unternehmen wirbt fälschlicherweise auf der Website wsinvestmentco.com damit, von der Bafin zugelassen zu sein und dem Einlagensicherungsfonds anzugehören. Beides entspreche nicht der Wahrheit, stellt die Finanzaufsicht klar. Zudem biete die Firma unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Mit fremden Federn geschmückt: Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger immer wieder die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet. Teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten – im vergangenen Jahr war etwa der Maklerpool Netfonds von einem solchen Betrugsfall betroffen.

Ins Visier der Bafin geraten ist dabei die Webseite capital-international-management.company, auf der ohne Erlaubnis die Vermögensverwaltung angeboten wird. Der bislang unbekannte Betreiber nutzt dafür fälschlicherweise die Firmenbezeichnung der Capital International Management Company – und täuscht damit einen Zusammenhang mit dem in Deutschland niedergelassenen Unternehmen vor, der jedoch nicht besteht.

Auch zum Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden ist die COBD Vermögensverwaltung aus Berlin. Auf der Website cobd.eu. geben sich Unbekannte für den Asset Manager aus und bieten dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an.

Ebenfalls unter falschem Namen unterwegs sind die Betreiber der Website zins-monitor.com. Die noch Unbekannten bieten dort unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an – zu ihrem Repertoire gehören unter anderem Festgeldanlagen und Immobilienkredite. Dazu behaupten die Betrüger eine Erlaubnis der Bafin zu besitzen, was jedoch nicht der Fall ist. Sicher sei zudem: Bei ihnen handelt es sich nicht um die Intesa Sanpaolo SpA aus Mailand, wie auf der Website behauptet wird.

Genauso unter die Räder gekommen ist die Drägerwerk AG & Co. KGaA. Unbekannte bieten unter ihrem Namen auf der Website eu-geldanlagen.com ohne Erlaubnis „EU-Geldanlagen“, insbesondere ETF- Portfolien und Aktien, sowie Fest- und Tagesgeldkonten bei ausländischen Banken, an. Auch dabei handelt sich um einen Identitätsmissbrauch, stellt die Bafin klar.

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

capittallpartner , Betreiber der Website capittallpartner.io , mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main

, Betreiber der Website , mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main Coine-eo Exchange Technology Limited , Betreiber der Website coine-apr.com

, Betreiber der Website Betreiber der Website de-trader.com

Shenanigans Consulting LTD , Betreiber der Website stamcapitalinvest.world

, Betreiber der Website Halebore Ltd, Betreiber der Webseiten wtbinvesting.com, dbsinvesting.com und investingciti.com



Betreiber der Webseiten und Best Tech Trade LTD, Betreiber der Website besttechtradeltd.com

Betreiber der Website Scale Trades , Betreiber der Website scale-trades.com

, Betreiber der Website UST Management Ltd, Betreiber der Website ustmarkets.com

Betreiber der Website Roxana Investment Performance Ltd., Betreiber der Website roxana-performance.com

Betreiber der Website Welzone, Betreiber der Website welzone.co



Betreiber der Website Unbekannte Betreiber der Website fintrustly.com

Ebenso in Schwierigkeiten stecken die Betreiber der Website concepty.co wegen des Verdachts, ohne Erlaubnis der Bafin Finanz- und Wertpapierdienstleistungen zu erbringen. Die Mitarbeiter der Plattform nutzen eine gefälschte Handelslizenz, die angeblich von einer „Anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ ausgestellt worden sei. Diese Anstalt existiert jedoch nicht, stellt die Aufsicht klar.

Zudem ermittelt die Bafin aktuell gegen die Betreiber der Website concept-trading.net, da auch dieses Unternehmen Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis in Deutschland anbietet. Die Betreiber geben vor, im Vereinigten Königreich ansässig zu sein. Angeblich haben sie auch eine Geschäftsanschrift in Frankfurt am Main. Auf der Website wird als verantwortliches Unternehmen die Quadrangle Nominees Limited genannt. Die Aufsicht kläre aktuell noch, ob es sich dabei um einen Identitätsdiebstahl zulasten der bei der britischen Finanzmarktaufsicht (FCA) registrierten Gesellschaft handelt. Zuvor seien die Betreiber auch unter der Website trade-concept.org aufgetreten.

Auch die Betreiber der Website ico-assets.com besitzen keine Erlaubnis, Finanzgeschäfte in Deutschland anzubieten. Auf der Website trete der Betreiber unter der Bezeichnung Ico-Assets auf. In den dort veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen berufe er sich auf bulgarisches Recht sowie das Recht von St. Vincent und die Grenadinen. Das Unternehmen habe angeblich weltweit Tochtergesellschaften, die von den jeweils zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden entsprechende Lizenzen erhalten hätten. Tatsächlich wurden die dort angegebenen Lizenzierungsnummern einer anderen Unternehmensgruppe zugeteilt. Demnach liege eine Identitätsmissbrauch zulasten dieser Gruppe vor, so die Bafin.

Hier fehlte ein Anlageprospekt

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält.

Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet. Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen:

Die Bafin hegt den „hinreichend begründeten Verdacht“, dass die Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG in Deutschland Anleihen ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Die Wertpapiere tragen die Bezeichnung „Anleihe 2022/2025“ und „Anleihe 2022/2023“.

Genauso sieht es bei der Hydro Invest S.A. aus, die in Deutschland Wertpapiere in Form von Aktien der Hydro Invest S.A. ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbiete. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht seien nicht ersichtlich, so die Aufsicht.

Auch die Paraguay Fresh S.A. vertreibt höchstwahrscheinlich Wertpapiere ohne erforderlichen Prospekt. Dabei handelt es sich um Aktien der Paraguay Fresh S.A.

In denselben Schwierigkeiten steckt MudaPar S.A. Die Firma bietet in Deutschland Wertpapiere in Form von Aktien der MudaPar S.A. an, ohne den erforderlichen Prospekt.