Ukraine-Krieg Bafin warnt vor Cyber-Kriminalität

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt in einer aktuellen Mitteilung vor Cyber-Angriffen auf deutsche Finanzunternehmen und verweist auf einen „Sicherheitshinweis für die Wirtschaft“ des Bundesamts für Verfassungsschutz. Hintergrund sei der Angriff Russlands auf die Ukraine.

In der Mitteilung vom Verfassungsschutz heißt es: „Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird nach wie vor durch Cyber-Angriffe und Versuche der Einflussnahme begleitet. Die Bundesregierung intensiviert ihre Unterstützung der Ukraine, indem künftig auch schwere Waffen geliefert und ukrainisches Personal daran ausgebildet werden soll. Zudem sind vermehrt auch russische Staatsangehörige an einer Ausreise nach Deutschland interessiert.“