Bafin warnt vor Eltifs: So reagiert die Branche
Auf der jüngsten Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat Bafin-Präsident Mark Branson eine deutliche Warnung vor European Long-Term Investment Funds ausgesprochen. Branson betonte: Wer über einen Fondsmantel wie einen Eltif in Private Equity oder Private Debt investiere, sollte sich der damit einhergehenden Risiken bewusst sein. „Die Assets, die in solchen Fonds stecken, sind oft illiquide. Denn sie können nicht schnell ohne erheblichen Wertverlust in Barmittel umgewandelt werden“, warnte Branson.