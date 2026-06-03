Die Positionen in Eltif-Portfolios seien oft schwer bewertbar, die Anlagen häufig intransparent. Anleger sollten sich nicht an den angegebenen Risikoindikatoren orientieren, die oft nur im mittleren Bereich lägen. Branson zog einen Vergleich: „Wir wissen aus dem Beispiel der offenen Immobilienfonds: In diese Indikatoren fließen nicht immer alle relevanten Risikoinformationen ein.“

Der Bafin-Chef monierte zudem die vergleichsweise hohen Kosten von Eltifs: „Drei bis vier Prozent pro Jahr sind normal, fünf bis sechs Prozent findet man auch.“ Dabei könnten Anleger bei Renditeversprechen von teils 12 Prozent mit Eltifs auch erhebliche Verluste erleiden. Sein Fazit: „Was für vermögende oder professionelle Investoren geeignet ist, passt nicht immer für Privatkundinnen und -kunden.“

Eltifs – ein Wachstumsmarkt

Die Warnung des obersten deutschen Finanzaufsehers trifft einen Markt mitten im Expansionskurs. Seit der Eltif-Novelle, die Anfang 2024 in Kraft trat und das zuvor starre Regelwerk für Fondsanbieter deutlich aufweichte, boomt das Vehikel. Analysten von Scope Fund Analysis zählten allein im vergangenen Jahr 113 Eltifs, die europaweit neu auf den Markt kamen — fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. 56 Gesellschaften begaben erstmals einen Fonds in der Eltif-Hülle, das Eltif-Gesamtvolumen stieg auf 34 Milliarden Euro. Deutschland ist nach Frankreich aktuell der zweitgrößte Investorenmarkt für Eltifs in Europa — und wächst.

Dabei sollte sich das reformierte Vehikel ausdrücklich auch an Privatanleger richten - ein Plan, der offensichtlich aufgegangen ist: Ende 2025 entfiel laut Scope rund ein Viertel des Volumens auf Retail-Kunden, drei von vier Eltifs sind auch für Privatanleger zugänglich. Die Anleger werden nicht nur über Banken und freie Berater angesprochen, sondern teils auch über Digitalplattformen für Selbstentscheider. Trade Republic etwa wirbt mit Investitionen in Eltifs schon ab einem Euro. Auch Scalable ist auch den Zug aufgesprungen. Die Angebote der Neobroker haben Eltifs zusätzliche Sichtbarkeit verschafft, gerade bei Privatanlegern.

Es ist genau dieser Trend — Privatmarktprodukte in die Breite zu tragen und sie auch unerfahrenen Verbrauchern zu empfehlen —, den die Bafin mit wachsender Skepsis beobachtet.

Dass Bransons Warnsignale hinsichtlich der Liquidität keine Theorie sind, zeigt ein konkreter Fall: Der frisch in einen Eltif umgewandelte Fonds Greenman Open musste im Dezember 2025 seinen Gating-Mechanismus aktivieren: Er konnte Auszahlungswünschen von Anlegern nicht vollumfänglich nachkommen, sondern diese nur häppchenweise bedienen. Auch aus den USA kommen Misstöne: Im ersten Quartal 2026 konnten Private-Markets-Fonds – zu denen sich auf europäischer Ebene auch der Eltif zählen lässt – mehrere Milliarden US-Dollar an Rückzahlungswünschen nicht bedienen.

Anlagen abseits der Börsen boomten zuletzt weltweit. Manch ein Anleger mag den Illiquiditätsaspekt dabei unterschätzt haben.

Scope stützt Kritik am Risikoindikator Hosna Houbani

| Bildquelle: Scope Fund Analysis

So stößt Bransons Kernkritik in der hiesigen Ratingbranche teilweise auf Zustimmung. Hosna Houbani, Senior Director Alternative Investments bei Scope, teilt die Sorge der Bafin, dass intensiver Vertrieb auch Anleger erreiche, die Mechanismen und Risiken von Eltifs nicht verstehen: „Diese sollten nicht in Eltifs investieren“, findet Houbani.

Grundsätzlich sieht sie das Vehikel aber positiv: Privatanleger könnten über Eltifs Zugang zu neuen Renditequellen erhalten und so ihre Depots stärker diversifizieren — vorausgesetzt, sie seien hinreichend mit der Funktionsweise vertraut. „Schon seit Jahren betonen wir, dass eine stärkere Aufklärung in diesem Bereich nötig ist“, so Houbani.

Ihren Kollegen Felix Hoffmann, Geschäftsführer von Scope Fund Analysis, überzeugt vor allem Bransons Kritik an den Risikoindikatoren. Der Summary Risk Indicator (SRI) basiere auf Volatilität und historischen Zeitreihen — ein Maßstab, der für liquide Wertpapiere funktioniere, bei illiquiden Assets aber versage. Denn illiquide Assets haben keine täglichen Marktpreise und werden in größeren Intervallen bewertet, was geglättete Zeitreihen erzeuge und dazu führe, dass Anleger Risiken systematisch unterschätzten.

Hinzu komme: Liquiditätsrisiken berücksichtige der SRI gar nicht — obwohl diese bei Private-Market-Fonds oft entscheidend seien. Hoffmann fordert deshalb „ein erweitertes Konzept der Risikobewertung, das alle spezifischen Risikodimensionen von Fonds mit illiquiden Vermögenswerten umfassend abbildet“.

Kein Pauschalurteil

Aus der Fondsbranche selbst kommen kritische Reaktionen, in Teilen jedoch auch Verständnis.

Ludger Wibbeke

| Bildquelle: Hansainvest

Ludger Wibbeke, Geschäftsführer der Service-KVG Hansainvest, die unter anderem auch Eltifs betreut, weist auf Anfrage von DAS INVESTMENT den Vergleich mit offenen Immobilienfonds in Bransons Statement zunächst als „sachfremd“ zurück.

Offene Immobilienfonds wurden im Fondsvertrieb lange als vermeintlich soliderer Ersatz für Aktienanlagen empfohlenen, ohne ihre Liquiditäts-Eigenheiten hinreichend zu adressieren. Wibbeke betont: Der Eltif 2.0 sei in erster Linie ein Langfristprodukt – mit der Möglichkeit flexiblerer, strategiespezifischer Kündigungs- und Mindesthaltefristen. Damit sei er regulatorisch besser aufgestellt als offene Immobilienfonds.

In einem ausführlichen Kommentar, veröffentlicht kurz nach der Bafin-Warnung, arbeitet Wibbeke heraus, dass die Kritik am Eltif verschiedene Dimensionen vermenge. Das eigentliche Problem liege nicht im Vehikel selbst, sondern im Ökosystem für Privatanleger drumherum — in einem Vertrieb, der Illiquidität nicht klar genug kommuniziere, einer Beratung, die sich auf einzelne Produkte beschränke, und Plattformen, die für illiquide Produkte schlicht nicht gebaut seien.

Wibbeke ist meint: „Der Eltif ist retail-fähig. Das Retail-Ökosystem ist aber bislang in Teilen noch nicht Eltif-fähig.“

Aufgeklärte Anleger gefragt Christian Schneider-Sickert

| Bildquelle: Liqid

Christian Schneider-Sickert, Gründer und Chef des Digitalvermögensverwalters Liqid, der Privatmarkt-Investments anbietet, stützt die Bafin-Warnung ausdrücklich — aber ohne den Eltif zu verdammen. „Der aktuelle Bafin-Vorstoß zu Eltifs trifft einen relevanten Punkt“, sagt er. Private Markets würden nicht allein dadurch einfacher, dass der Einstiegsbetrag sinke und der Abschluss digital möglich sei. Der Fondsmantel ändere nichts an den Eigenschaften der darunter liegenden Assets.

Der Liqid-Chef bricht eine Lanze für die oft geschmähte Illiquidität von Eltifs: Diese sei kein Konstruktionsfehler, sondern Teil des Modells — und könne sogar schützend wirken. Denn sie könne Anleger davor bewahren, in Stressphasen zu verkaufen, wenn eigentlich Geduld gefragt wäre. „Illiquidität kann disziplinieren“, sagt er. Gerade für die Altersvorsorge mit langen Zeithorizonten könne das sinnvoll sein.

Die Verantwortung sieht Schneider-Sickert bei Anbietern und dem Vertrieb: „Der Satz ‚Eltifs sind nicht für jeden geeignet' gehört nicht in die Fußnote, sondern in die Beratung.“ Entscheidend seien transparente Kosten, eine verständliche Erklärung des Portfolios und die Qualität des Managers.

Damit wiederholt Schneider-Sickert, was hinter Bransons Warnung im Kern steckt: keine pauschale Absage an Private Markets für Privatanleger, sondern vielmehr die Forderung, die Branche möge aufhören, komplexe Produkte mit zu simplen Versprechen zu verkaufen. Der Markt, so Schneider-Sickert, werde nicht durch immer neue Produkte besser. „Er wird besser, wenn Anbieter auf einfache Versprechen verzichten und Anlegern erklären, was sie tatsächlich kaufen. Genau daran erinnert die Bafin.“ Schneider-Sickert ist überzeugt: „Für die Branche ist das unbequem, aber notwendig.“