Anbieter versprechen schnellen Reichtum Bafin warnt vor unseriösen Finanzakademien

Jugendliche und junge Erwachsene erhalten derzeit vermeintlich verlockende Angebote für Online-Finanzakademien und exklusive Lernprogramme. Darauf weist die Finanzaufsicht Bafin in einer aktuellen Meldung hin. Oft richten sich die Anbieter speziell an Minderjährige. Beigebracht wird den Kursteilnehmern angeblich, wie sie erfolgreich Geld anlegen, etwa im Währungs- oder Krypto-Markt. Die Anbieter locken mit schnellem Reichtum und einem luxuriösen Lebensstil. Das sei ohne Schulabschluss und Arbeitsplatz möglich, so das Versprechen.

Diese Angebote sind teuer, warnt die Bafin. Für Online-Kurse, Lehrvideos, Apps sowie Workshops fällt eine monatliche Gebühr an, die durchaus mehrere hundert Euro betragen kann. „Dabei ist äußerst fraglich, ob sich der finanzielle Erfolg tatsächlich einstellt“, schreibt die Bafin. Im Gegenteil: Es könne durchaus passieren, dass Jugendliche mit solchen Seminaren Verluste machen.

Die Finanzaufsicht rät, genau hinzuschauen: „Wer seriös in Fragen der Geldanlage aktiv ist, erläutert in der Regel, wer er ist und worauf sich sein Fachwissen begründet.“ Seien Anbieter seriös, ließen sich deren Angaben auch anhand anderer Quellen überprüfen. Follower, Likes und positive Kommentare allein sind kein Gütesiegel und sagen nichts über Seriosität und Qualität eines Anbieters aus, so die Bafin. Diese Angaben könnten leicht manipuliert werden.