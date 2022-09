Schlimme Finger im August 2022 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Im August musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIGH).

Am 31. August 2022 veröffentlicht die Bafin auf ihrer Webseite folgende Warnung:

„Die SV Financial Service Inc. nimmt unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Menschen auf und bietet vorbörsliche 'Vorzugsaktien der Online-Plattform Youtube' an. Im Internet präsentiert sich die Gesellschaft über ihre Website svfinancialservice.com. Sie tritt gegenüber Kunden auch unter der Bezeichnung S / V / F / S Financial Services auf. Zudem verwendet sie bei diesen Gelegenheiten den Zusatz 'Silicon Valley Finance'. Auf der Website nennt sie eine Geschäftsadresse in Wien. In Geschäftsunterlagen steht hingegen eine Anschrift in Zürich. Ein Handelsregistereintrag konnte an keinem der beiden Standorte festgestellt werden. Unternehmen, die Verbrauchern Aktien anderer Unternehmen zum Kauf anbieten, benötigen hierfür eine Erlaubnis der Bafin. Dies gilt auch für vorbörsliche Aktien. Die SV Financial Service Inc. hat keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß dem KWG. Auch liegt der für ein öffentliches Angebot erforderliche Wertpapierprospekt für die genannte Aktie nicht vor.“

Außerdem betrieben der Bafin zufolge in Deutschland im August folgende Anbieter unerlaubt Finanzgeschäfte: