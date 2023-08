Regulierung der Finanzbranche Pflicht zur Weiterbildung: Das müssen Versicherungsvermittler beachten

Junge Frau in Bibliothek: Die Bafin hat eine aktualisierte Liste mit häufigen Fragen und Antworten zur Weiterbildungspflicht für Angestellte aus der Versicherungsbrache veröffentlicht. Unklarheiten gab es nämlich beispielsweise darüber, was für Teilnehmer an dualen Studiengängen gilt. | Foto: cottonbro studio / Pexels