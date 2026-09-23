BAI-Umfrage: Investoren zweifeln an deutscher Infrastruktur
Ausgerechnet in dem Sektor, den institutionelle Investoren derzeit am stärksten nachfragen, schneidet der Standort Deutschland schlecht ab: Bei Infrastrukturinvestments bewerten Anleger das heimische Umfeld in keinem einzigen von acht untersuchten Segmenten besser als das Ausland (siehe Grafik weiter unten). Das ist eines der auffälligsten Ergebnisse des Investor Survey 2026, den der Bundesverband Alternative Investments (BAI) jetzt veröffentlicht hat. Für die Studie wurden im Juli und August 2026 insgesamt 105 institutionelle Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt – gemeinsam verwalten sie rund 2,9 Billionen Euro.