Beim schottischen Fondshaus Baillie Gifford steht ein Wechsel an der Spitze bevor: Zum 31. März nächsten Jahres soll der langjährige Chef (CEO) Andrew Telfer das Unternehmen verlassen und in den Ruhestand gehen. Das teilt die Gesellschaft in einer Pressemeldung mit. Telfer war mehr als 32 Jahre für Baillie Gifford tätig, davon bislang zwölf als geschäftsführender Gesellschafter und Chief Executive (CEO).

Die Gesellschaft benennt auch bereits einen Nachfolger: Demnach soll Tim Campbell diese Position übernehmen. Auch Campbell ist bereits langjährig im Unternehmen beschäftigt, er arbeitet seit 25 Jahren für Baillie Gifford und ist seit zwölf Jahren Partner.

Auch Nachfolger bereits langjährig für Baillie Gifford tätig

Der bald ausscheidende Telfer kam 1992 als Investment-Trainee zu Baillie Gifford. Er wurde zunächst für das Schwellenländer-Team tätig, bevor er 2006 in die Kundenkontakt-Abteilung wechselte, die er ab 2009 auch leitete. 2012 stieg Telfer zum geschäftsführenden Gesellschafter und CEO auf.

Anlässlich seines bevorstehenden Rückzugs blickt Telfer auf seine Karriere bei dem Asset Manager zurück. Es habe sich in seiner Zeit viel verändert: „Als ich 2012 geschäftsführender Gesellschafter wurde, verwaltete das Unternehmen 77 Milliarden Pfund, hauptsächlich für institutionelle Kunden. Heute ist unser Kundenstamm vielfältiger und wir haben Niederlassungen weltweit“, so Telfer.

Der künftige CEO Campbell begann seine Karriere bei Baillie Gifford 1999 als Investment-Trainee. Ebenso wie Telfer wechselte er mit einer Station im Schwellenländer-Team in die Kundenkonktakt-Abteilung. 2012 wurde er zum Partner ernannt und leitet derzeit zudem das Management Committee und das Group Risk Committee des Unternehmens.

Über Baillie Gifford

Die Fondsgesellschaft Baillie Gifford mit Stammsitz in Edinburgh blickt nach eigener Auskunft auf eine 116-jährige Firmengeschichte zurück. Anteile an der Gesellschaft sind auf 58 Partner verteilt, die allesamt im Unternehmen arbeiten. Als geschäftsführende Gesellschafter treten neben Telfer außerdem Malcolm MacColl und Amy Atack auf.

Baillie Gifford beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter und ist mit Niederlassungen auch in Amsterdam, Dublin, Frankfurt, Hongkong, London, New York, Shanghai, Toronto und Zürich vertreten. Die Gesellschaft verwaltet rund 224 Milliarden britische Pfund (262 Milliarden Euro).