Nachfolge von Julia Wiens Baloise Deutschland hat neuen Chef für die Kapitalanlage

Die Entscheidung ist gefallen. Christoph Wappler ist neuer Vorstand für die Ressorts Finanzen / Kapitalanlagen der Baloise in Deutschland. Er folgt damit auf Julia Wiens, die der Berufung zur Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Bafin folgt.

Christoph Wappler: Der Wirtschaftsprüfer ist seit Ende 2017 bei der Baloise in Deutschland und übernimmt zukünftig die Verantwortung für die Kapitalanlage des Versicherers.

Christoph Wappler übernimmt nun nicht mehr nur übergangsweise die Verantwortung für die Ressorts Finanzen / Kapitalanlagen der Baloise in Deutschland. Er folgt damit auf Julia Wiens, die der Berufung zur

Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Bafin folgt.

„Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Wappler einem sehr kompetenten Fachmann aus den eigenen Reihen die Verantwortung für das Ressort übertragen können. Er kennt unser Unternehmen aus seiner langjährigen Verantwortung als Bereichsleiter Finanzielle Steuerung sehr gut. Wir wünschen ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe“, sagt Jürg Schiltknecht, Geschäftsführer (CEO) Baloise Deutschland.

Wappler ist seit Ende 2017 bei Baloise und leitete seitdem den Bereich Finanzielle Steuerung. Seit Januar 2022 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Baloise Vertriebsservice. Bevor Wappler zu dem Versicherungskonzern kam, hatte er verschiedenen Leitungsfunktionen bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PWC) inne. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater war er auf die Prüfung von Versicherungskonzernen und Finanzdienstleistern spezialisiert.