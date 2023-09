Nachfolge von Frank Grund Julia Wiens: Bundesregierung bestätigt neue Chefin der Versicherungsaufsicht

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) besetzt die Posten ihrer sechs Exekutivdirektoren erstmals paritätisch mit Männern und Frauen: Julia Wiens leitet ab dem kommenden Jahr den Geschäftsbereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht. Sie folgt in diesem Amt auf Frank Grund, der Ende September mit 65 Jahren in den Ruhestand geht. Neben ihr sitzen dann auch Sil­ke Depp­mey­er (Exekutivdirektorin Innere Verwaltung) und Bir­git Ro­dol­phe (Abwicklung und Geldwäscheprävention) in dem von Mark Branson geführten Gremium. Der Bafin-Präsident will zukünftig einen starken Fokus der Behörde auf den Verbraucherschutz bei Produkten und Vertrieb legen.

Wiens bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Die studierte Mathematikerin und ausgebildete Aktuarin begann ihre Karriere 1994 bei der Securitas Gilde in der Lebensversicherung. 2006 wechselte sie als Abteilungsleiterin für Aktuarielle Analysen Nichtleben zum Deutschen Ring, der damals schon zur Basler gehörte. Von 2009 bis heute arbeitete sie in unterschiedlichen Führungsrollen bei den heutigen Baloise Versicherungen in Deutschland, unter anderem als Leiterin Aktuariat Nichtleben und Industriekundenservice sowie der Risikosteuerung. Zuletzt führte sie die Vorstandsressorts Lebensversicherung und Finanzen / Kapitalanlagen.

„Sie bringt nicht nur die nötige Fachexpertise für den Job mit, sie ist zudem eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Damit ist sie genau die richtige, wenn es darum geht, die Versicherungsaufsicht weiter zu stärken“, kommentiert Branson die aktuelle Personalentscheidung der Bundesregierung. Die beiden, bisher in Personalunion von Wiens verantworteten, Führungsaufgaben bei der Baloise übernehmen übergangsweise Christoph Wappler und Hartmut Holz. Wappler war bisher Bereichsleiter Finanzielle Steuerung und ist nun für das Ressort Finanzen / Kapitalanlagen zuständig. Und Holz, bisher Bereichsleiter Fachmanagement Leben, führt nun das Ressort Lebensversicherung.