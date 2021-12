Baloise: Martin Kampik neuer Mann für den deutschen Markt

Versicherungs-Newsletter

Aktuelle Ausgabe



Wie die Lebensversicherer Kunden halten wollen



Junge GKV-Kunden wollen in die PKV



>> kostenlos abonnieren >> aktuelle Ausgabe

Kampik wird die Deutschland-Aktivitäten der Baloise Group steuern. Er folgt auf Alexander Tourneau, der maßgeblich zur Zusammenführung der deutschen Einheiten beigetragen hat und zum 1. Juli 2010 als Leiter des Ressorts Finanzen/Kapitalanlagen in den Vorstand der Basler Versicherungen Deutschland sowie der Deutscher Ring Lebensversicherung Sachversicherung bestellt wurde. Martin Kampik war bereits seit Anfang 2005 als Regional Performance Manager Deutschland, Österreich und Osteuropa für die Baloise tätig. Zum 1. Januar 2009 übernahm er als Vorstandschef die Verantwortung für die Einheiten in Kroatien, die er zur heutigen „Basler osiguranje Zagreb" zusammengeführt hat. Danach kehrt er zur Baloise in die Schweiz zurück.