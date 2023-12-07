Uwe Stachelscheid Baloise mit neuem Bereichsleiter Maklervertrieb Sach

Uwe Stachelscheid ist neuer Bereichsleiter des Maklervertriebs von Sachversicherungen der Baloise. Er arbeitet mit dem Vertriebschef Bernd Einmold zusammen.

Bernd Einmold, der als Vertriebschef das Sachversicherungsgeschäft bei der Baloise verantwortet, bekommt Unterstützung. Die Gesellschaft hat Uwe Stachelscheid zum Bereichsleiter des Maklervertriebs Sach ernannt. Damit übernimmt Stachelscheid die Leitungsverantwortung für den Maklervertrieb von Sachversicherungen bei der Baloise.

Bislang hatte Einmold sowohl die Leitung Maklervertrieb Sach als auch die Position des Vertriebschefs bei der Baloise Sach inne. Damit war er auch für den Exklusivvertrieb von Baloise verantwortlich.

Seit 20 Jahren bei der Baloise

Stachelscheid absolvierte vor rund 20 Jahren seine Ausbildung bei der Baloise und hatte seitdem verschiedene Führungspositionen in Vertrieb und Vertriebsunterstützung inne.

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Baloise Deutschland gehört zur Baloise Gruppe mit Hauptsitz in Basel. Bis Ende 2021 firmierte die Gesellschaft unter dem Namen Basler Versicherung. Im Januar 2022 wollte der Schweizer Mutterkonzern seinen Auftritt am Markt vereinheitlichen und benannte seine deutsche Tochtergesellschaft um.