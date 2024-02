Baloise baut sein Führungsteam im Vertrieb von Sachversicherungen aus: Nico Locker ist seit Monatsbeginn Bereichsleiter für Vertriebsentwicklung und -innovation. In seiner neuen Funktion soll sich der 43-Jährige nach Unternehmensangaben „übergreifend Themen rund um die Zukunftsfähigkeit des Vertriebs“ widmen. Dazu gehört unter anderem der strategische Ausbau der Vertriebsorganisation.

Ehemaliger Bereichsleiter Maklervertrieb bei Versicherer Inter

Locker kommt von der Inter Versicherungsgruppe, wo er zuletzt Bereichsleiter Maklervertrieb war, zu der Bad Homburger Tochtergesellschaft der Baloise Group mit Hauptsitz in Basel. Bis Ende 2021 firmierte das Unternehmen hierzulande unter dem Namen Basler Versicherung. Im Januar 2022 wollte der Schweizer Mutterkonzern seinen Auftritt am Markt vereinheitlichen und benannte seine deutsche Tochtergesellschaft um.

Bereits im Januar hatte auch der Vertriebsdienstleister des Versicherers Baloise in Deutschland seine Führungsriege erweitert: Zum Jahreswechsel wurde Bernd Einmold in den Vorstand der Baloise Vertriebsservice berufen. Er verantwortet in seiner neuen Funktion insbesondere das Geschäft mit Sachversicherungen. Seit 2015 war Sascha Bassir alleiniger Vorstand des Vertriebsdienstleisters, bei dem er weiterhin den Vertriebsbereich Leben verantwortet.

Einmold ist gelernter Versicherungskaufmann mit Studienabschluss im Versicherungswesen und wechselte vor rund vier Jahren vom Makler Aon zu dem Versicherer. Im Oktober hatte Uwe Stachelscheid als neuer Bereichsleiter bei Baloise die Leitungsverantwortung für den Maklervertrieb Sach von ihm übernommen. Der Sach-Vertriebschef Einmold war zuvor in Personalunion auch für den Baloise-Exklusivvertrieb zuständig.