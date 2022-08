Basler Sachversicherung Baloise-Tochter verkauft Krankenhaus-Haftpflicht-Bestand

Die Basler Sachversicherung Deutschland, eine Tochter des Versicherungskonzerns Baloise, verkauft ihr Krankenhaus-Haftpflichtportfolio. Das Portfolio befindet sich im Run-off und ist bereits seit 2018 für Neugeschäft geschlossen.

Der Käufer ist die Bothnia International Insurance Company mit Sitz in Finnland. Sie gehört der in Bermuda ansässigen und international tätigen Compre Group an. Die Transaktion soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein.

Der Verkauf umfasse den Gesamtbestand des Krankenhaus-Haftpflichtportfolios der Basler Sachversicherung in Deutschland mit Rückstellungen in Höhe von rund 200 Millionen Euro, heißt es von Baloise. Den Kaufpreis geben beide Parteien nicht bekannt.

Die Bestandskunden werden im Schadensfall weiterhin durch die Ecclesia Gruppe Assekuranz Service mit Sitz in Detmold betreut.