Die Baloise-Gruppe hat eine wegweisende Entscheidung getroffen: Der Schweizer Versicherer verkauft sein digitales Versicherungsgeschäft Friday an die Allianz Direct Versicherung. Diese Entscheidung ist eine erste konkrete Folge der im September angekündigten strategischen Neuausrichtung des Konzerns.

Die Portfolios von Friday in Deutschland und Frankreich, die ein Prämienvolumen von rund 50 Millionen Franken umfassen, entsprechen nicht mehr den neuen strategischen Anforderungen der Baloise, wie das Unternehmen mitteilt. Der Versicherer will sich den Angaben zufolge künftig auf ertragsstarke Geschäftsbereiche konzentrieren, in denen er über eine bedeutende Marktposition verfüge.

Harter Kampf im Digitalversicherungsmarkt

„Die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben sich geändert“, begründet Baloise-Chef Michael Müller die Entscheidung. „Der deutsche sowie der französische Markt für Digitalversicherungen sind hart umkämpft. Obwohl Friday einen hohen Bekanntheitsgrad aufgebaut hat, schätzen wir die Möglichkeiten, profitabel zu wachsen, als zu gering ein.“ Die Baloise sieht sich daher nicht mehr als besten Eigentümer für die weitere Entwicklung des Digitalversicherers.

„Nach intensiver Prüfung verschiedener Optionen“ entschied sich die Baloise für den Verkauf an die Allianz Direct. Der Geschäftsbetrieb von Friday wird mittelfristig eingestellt. Die Mehrheit der Mitarbeiter bleibt bis zum Vollzug der Transaktion an Bord, einige sogar darüber hinaus. Sie sollen eine reibungslose Übergabe der Portfolios sicherstellen. Der Markenname Friday verschwindet nach der Übernahme vom Markt.

Millionen-Belastung für die Bilanz

Der Verkauf hinterlässt deutliche Spuren in der Bilanz: Die Baloise rechnet mit einem einmaligen negativen Ergebniseffekt von rund 75 Millionen Franken. Dieser wird größtenteils im Geschäftsjahr 2024 wirksam. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Der endgültige Vollzug der Transaktion wird bis Mitte 2025 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.