Versicherungsvertrieb Neuer Vorstand: Baloise-Vertrieb bekommt Doppelspitze

Der Vertriebsdienstleister des Versicherers Baloise in Deutschland erweitert seine Führungsriege: Zum Jahreswechsel wurde Bernd Einmold in den Vorstand der Baloise Vertriebsservice berufen. Er verantwortet in seiner neuen Funktion insbesondere das Geschäft mit Sachversicherungen.