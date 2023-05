Banken und Versicherungen Bancassurance: DKB zieht seinem Versicherungs-Manager den Stecker

Die Deutsche Kreditbank (DKB) bietet seinen Kunden die Möglichkeit, ihre Finanzen gebündelt digital zu verwalten. Dazu zählen auch Versicherungsverträge. Doch der DKB Versicherungsmanager wird Ende des Monats eingestellt und die Daten werden gelöscht. Die Kunden der Bank werden deshalb bereits aufgefordert, ihre Unterlagen an einem anderen Ort abzuspeichern.

„Der Versicherungsmanager verzeichnete zuletzt nur noch eine geringe Nachfrage“, begründet ein Sprecher des Berliner Unternehmens den aktuellen Schritt auf anfrage von DAS INVESTMENT. „Da sich die DKB bekanntermaßen aktuell in einer Phase der digitalen Transformation befindet haben wir uns daher dazu entschlossen, diesen Service vorerst nicht im neuen Rahmen anzubieten.“

DKB bietet Policen-Pakete an

Auf ihrer Internetseite offeriert die DKB Inhabern der Visa-Kreditkarte drei eigene Versicherungspakete: „Travel" enthält Rundum-Versicherungsschutz gegen einen Monatsbeitrag ab 6,90 Euro. „Shopping" bietet für 2,90 Euro im Monat unter anderem eine verlängerte Garantie für Elektrogeräte. „Internet" ersetzt für 2,70 Euro im Monat Schäden durch Missbrauch und Diebstahl der eigenen Daten.

Bei ihren Kunden kommt der Service der DKB insgesamt gut an. Unter Deutschlands Direktbanken liegt sie hinter der ING und vor der Norisbank auf dem Rang des Vize-Siegers. Das zeigt die Studie „Kunden- und Finanzbetreuung“ der Kölner Rating-Agentur Servicevalue, die in Kooperation mit Focus Money rund 64.000 Kundenurteile zu 410 Finanzdienstleistern ausgewertet hat.

Die Frage lautete dabei: „Wie bewerten Sie aus eigener Erfahrung und Erlebnissen innerhalb der letzten 24 Monate die Betreuungsangebote zu Finanzen, Versicherungen etc. bei folgenden Unternehmen? In Bezug auf Korrektheit, Fehlerfreiheit und Nutzen, trifft es zu, dass der jeweilige Anbieter in der Betreuung Ihrer finanziellen Risiken und Chancen als qualitativ gut gelten könnte?“

Die Antwortskala reichte von „trifft voll und ganz zu (1)“ bis „trifft nicht zu (6)“. Liegt der Durchschnittswert aller Kundenurteile eines Unternehmens unter dem Mittelwert der jeweiligen Branche, erhält es die Auszeichnung „Top“. Liegt der eigene Wert auch unter dem Mittelwert der Top-Gruppe, gibt es die Auszeichnung „Beste“.