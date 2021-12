Redaktion 06.11.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Bang Boom Bankraub

Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe haben in der Nacht zum Freitag zwei maskierte Täter aus einer Bankfiliale im baden-württembergischen Flehingen erbeutet. Sie leiteten dazu explosives Gas in den Geldautomaten im Vorraum der Filiale ein und sprengten ihn in die Luft.