Bank Gutmann holt Niederlassungsleiter

Der 50-jährige Robert Striberny kommt zur Gutmann Bank. Dort übernimmt er die Niederlassung in Salzburg. Mitte März soll er zudem Partner der Bank werden. Derzeit sind 15 Mitarbeiter in Führungspositionen als Partner beteiligt.Striberny kommt von der Schweizer Privatbank Vontobel zum Unternehmen. Dort verantwortete er seit 2005 das Private Banking und das Portfoliomanagement am Standort Salzburg. Seine Karriere begann er 1982 beim Bankhaus Spängler.Ins Private Banking verschlug es ihn 1999, als er zur Salzburger Sparkasse wechselte. Für diese baute er das Geschäft mit vermögenden Privatkunden von Anfang an mit auf. 2004 folgte dann sein Wechsel zu Vontobel.Die Privatbank Gutmann wurde 1922 gegründet und ist auf Vermögensverwaltung spezialisiert. Mit einem betreuten Vermögen von rund 15,4 Milliarden Euro ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer in Österreich.