Die deutsche Bankenbranche steckt in einem Zwiespalt: Einerseits kämpfen die Institute mit massivem Personalmangel, andererseits sorgen sich die bestehenden Mitarbeiter zunehmend um ihre berufliche Zukunft. Eine aktuelle Erhebung des Personaldienstleisters Robert Half, über die „Bloomberg“ zuerst berichtete, offenbart, dass mehr als 40 Prozent der Bankbeschäftigten Entlassungen im kommenden Jahr befürchten. Befragt wurden 200 Beschäftigte der Branche in Deutschland.

Diese Besorgnis steht in starkem Kontrast zum aktuellen Arbeitsmarkt. Allein im dritten Quartal hatten Banken und Fintechs in Deutschland rund 42.000 Stellen öffentlich ausgeschrieben, wie Zahlen der Index-Gruppe zeigen.

Ursache der Sorgen: Fusionen und KI

Die Ängste der Mitarbeiter sind dabei nicht unbegründet. Als Hauptgrund nennen die Befragten die fortschreitende Konsolidierung der Branche. Zahlen der Bundesbank belegen diesen Trend: 2023 sank die Zahl der Kreditinstitute aufgrund von Zusammenschlüssen um 52.

Neben den Fusionen bereiten den Beschäftigten vor allem zwei weitere Entwicklungen Sorgen: die zunehmende Automatisierung durch künstliche Intelligenz sowie sich stetig wandelnde Jobanforderungen.

Nur etwa jeder fünfte Befragte gibt an, sich aufgrund des Fachkräftemangels keine Sorgen um seinen Arbeitsplatz zu machen.

Demografischer Wandel verschärft Personalnotstand

Dabei steht die Branche vor einer massiven demografischen Herausforderung: Bis 2030 werden die deutschen Banken rund ein Drittel ihrer Belegschaft durch den Renteneintritt der Babyboomer-Generation verlieren, wie eine Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey & Company zeigt.

Dieser Mix aus Strukturwandel und demografischer Entwicklung dürfte die Personalverantwortlichen der Branche noch länger beschäftigen. Fest steht: Die Bankenlandschaft wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern – sowohl was die Anzahl der Institute als auch die Anforderungen an die Mitarbeiter betrifft.