Die steuerliche Effizienz von ETFs erweist sich als deutlich wichtiger für die Gesamtkostenbelastung als die oft diskutierten Gebührenvorteile. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Analyse der Bank of America, die den kumulierten Kostenvorteil von ETFs seit deren Einführung 1993 quantifiziert. Die Studie konzentriert sich auf die Besonderheiten des US-Steuersystems und dessen Auswirkungen auf Exchange Traded Funds im Vergleich zu traditionellen Investmentfonds.

Laut der Untersuchung haben US-Anleger durch Investments in ETFs seit 1993 Kosten in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar vermieden. Diese Summe entspricht 2,5 Prozent des aktuellen US-ETF-Marktes von 10 Billionen Dollar. Die Analyse zeigt, dass im US-Markt die steuerliche Komponente den größeren Anteil an der Gesamtersparnis ausmacht.

Die Bank of America weist für ETFs eine durchschnittliche Kostenquote (TER) von 0,16 Prozent aus. Für Investmentfonds wird im Vergleich eine Quote von 0,44 Prozent genannt. Unterschiede gibt es bei der steuerlichen Belastung im US-Markt: ETF-Anleger verzeichnen eine jährliche steuerliche Belastung von 0,36 Prozent, Investmentfondsanleger hingegen 1,28 Prozent.

Jared Woodard, Investment- und ETF-Stratege bei Bank of America Securities, beziffert in der „Financial Times“ die Gesamtkostenbelastung von ETFs im US-Markt auf durchschnittlich 0,52 Prozent pro Jahr, die von Investmentfonds auf 1,72 Prozent. Ein Rechenbeispiel der Studie zeigt: Ein US-Investment von 100.000 Dollar in einen S&P 500 ETF aus dem Jahr 2013 beläuft sich aktuell auf 359.000 Dollar – bei einem vergleichbaren nicht-steuerbefreiten Investmentfonds wären es 316.000 Dollar.

Bei Fonds fließt Geld ab, ETF verzeichnen Zuflüsse

Die unterschiedliche steuerliche Behandlung in den USA basiert auf der jeweiligen Fondsstruktur: Während Investmentfonds bei Anteilsrückgaben Wertpapiere verkaufen müssen, können ETFs Aktien „in-kind“ an autorisierte Marktteilnehmer übertragen. Diese Besonderheit des US-Marktes führt dazu, dass keine steuerpflichtigen Veräußerungsgewinne innerhalb des Fonds entstehen.

Morningstar dokumentiert die Auswirkungen: Im vergangenen Jahr mussten 24 von 1.854 untersuchten US-ETFs der größten Anbieter Kapitalerträge ausschütten. Bei US-Investmentfonds verteilten 50 Produkte mehr als 14 Prozent des Fondsvermögens als steuerpflichtige Erträge.

Das Investment Company Institute verzeichnet bei US-Investmentfonds in neun der vergangenen zehn Jahre Mittelabflüsse. Die Daten zeigen Abflüsse von über 2 Billionen Dollar bei US-Aktienfonds, während ETFs Zuflüsse in ähnlicher Höhe verbuchten.

Die in der Studie aufgezeigten steuerlichen Vorteile von ETFs resultieren aus dem spezifischen US-Steuersystem und sind nicht auf Europa übertragbar. Die Untersuchung könnte jedoch Diskussionen über Fondsstrukturen und deren steuerliche Behandlung in anderen Märkten anstoßen.