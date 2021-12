Bank of Jamaica „Niedrige stabile Inflation rockt die Wirtschaft“

„Eine niedrige stabile Inflation ist für die Wirtschaft das, was für Reggae-Musik der Bass ist“, sagt Tarrus Riley. Der Popsänger mit karibischen Wurzeln wirbt aktuell per Videobotschaften in den sozialen Medien für eine humorvolle Informationskampagne der Zentralbank des Inselstaats Jamaika.