Bank Sarasin berät jetzt Unternehmen

Dagmar Bottenbruch verantwortet ab sofort als Leiterin Corporate Advisory die Unternehmerberatung der Bank Sarasin in Deutschland. Zu den Dienstleistungen zählen zunächst die Beratung in Nachfolgefragen, alternative Finanzierungen und Vernetzung von Unternehmern. Bottenbruch kommt von der Rabobank, wo sie zuletzt das Deutschlandgeschäft verantwortete.Darüber hinaus verstärkt die Bank Sarasin mit Ulrich Hähner die Beratung von Family Offices und Stiftungen. Hähner ist als Leiter Special Solutions/Stiftungen vom Standort Köln aus deutschlandweit für die Betreuung komplexer Familienvermögen und Stiftungen zuständig. Er kommt von Delbrück Bethmann Maffei und war dort zuletzt für das Private Banking-Geschäft am Standort Düsseldorf verantwortlich.Bottenbruch und Hähner berichten an Vorstandschef Frank Niehage. Beide Stellen wurden neu geschaffen.