Wie Sarasin heute mitteilte, verzichtet das Unternehmen auf die Lizenz für eine neue Tochtergesellschaft in Bahrain, die es im Juli vergangenen Jahres von der Zentralbank von Bahrain erhielt. Die Zentralbank in Bahrain sei bereits über den freiwilligen Verzicht informiert. Sarasins Niederlassung in Bahrain sollte die dritte in den Golfstaaten werden. Die Bank besitzt bereits Tochtergesellschaften in Dubai und Qatar.