Bank-Studie: Macht der Kunden wächst nach Finanzkrise

Die Verantwortlichen reagieren mit konventionellen Strategien. So wollen 87 Prozent der Manager die Umsätze über verstärkte Cross-Selling-Maßnahmen bei den Bestandskunden steigern, die Neukundengewinnung steht für 54 Prozent der Befragten im Mittelpunkt, und immerhin 33 Prozent sehen in Preissteigerungen auf Produkte und Dienstleistungen das Mittel der Wahl.Keine gute Wahl, meinen die Studienautoren. „Diese traditionellen Instrumente werden nicht so leicht greifen", sagt Hamprecht. Denn die Finanzkrise habe bei den Konsumenten auch die Erwartungen und Anforderungen an die Kundenbetreuung deutlich steigen lassen.Der überwiegende Teil der Bank-Entscheider (83 Prozent) sieht seit Eintreten der Finanzkrise eine gestiegene Nachfrage nach direkten Kundenservices - online, via Telefon und mobil. Fast zwei Drittel (63 Prozent) glauben sogar, dass für ihr Unternehmen im Erfüllen dieser Kundenbedürfnisse in den nächsten drei Jahren eine wesentliche Herausforderung liegt.