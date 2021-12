Bank Zweiplus baut Deutschland-Team aus

Die Bank Zweiplus, Tochter der Schweizer Privatbank Sarasin & Cie, baut ihr Geschäft in Deutschland aus. Roland Donder wird Leiter Vertrieb Deutschland und Österreich. . Er war zuvor im Vertrieb von Pioneer Investments und Activest tätig und leitete den Vertrieb der Fondsservicebank. Zuletzt war er Vertriebsleiter der Fondsdepot Bank. Oliver Honigmann unterstützt ihn als Stellvertreter. Er war zuletzt Leiter Partner Management bei der Fondsdepot Bank.Gleichzeitig startet Bank Zweiplus die Investmentplattform Fundstar Plus. Sie richtet sich an unabhängige Finanzberater und Vermögensverwalter in Deutschland, die ihren Kunden das Angebot einer Vollbank in der Schweiz anbieten wollen.