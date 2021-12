Bloomberg 07.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Bankchef ermordet Polizei fahndet nach Ex-Fondsmanager

Jürgen Frick (48), Chef der Bank Frick & Co., wurde am frühen Montag in der Tiefgarage einer Liechtensteiner Bank in Balzers getötet. Die Polizei verdächtigt Ex-Fondsmanager Jürgen Hermann, der seit Jahren Streit mit der Bank hat. Die Fahndung läuft.