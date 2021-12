Banken abgeschlagen Diese 20 Firmen geben Fintechs am häufigsten Geld

Risikokapitalgesellschaften sind Hauptgeldquelle für Fintechs Fintech-Unternehmen sind junge Start-ups, die einen hohen Kapitalbedarf haben. Am häufigsten bekommen die Firmen das Geld von Risikokapitalgesellschaften. Es gibt nur wenige Ausnahmen unter den Top-20-Investoren wie Google, Amex und Mastercard (Kreditkartenanbieter) und die beiden genannten Banken. Durchschnittlich halten Risikokapitalgesellschaften mehr als 74 Prozent an einem Fintech, heißt es bei Barkow Consulting. Kreditkartenanbieter liegen bei 10 Prozent, Technikkonzerne bei 9 Prozent und Banken sind nur noch mit 7 Prozent beteiligt. Fintech-Unternehmen sind junge Start-ups, die einen hohen Kapitalbedarf haben. Am häufigsten bekommen die Firmen das Geld von Risikokapitalgesellschaften. Es gibt nur wenige Ausnahmen unter den Top-20-Investoren wie Google, Amex und Mastercard (Kreditkartenanbieter) und die beiden genannten Banken. Durchschnittlich halten Risikokapitalgesellschaften mehr als 74 Prozent an einem Fintech, heißt es bei Barkow Consulting. Kreditkartenanbieter liegen bei 10 Prozent, Technikkonzerne bei 9 Prozent und Banken sind nur noch mit 7 Prozent beteiligt.

Google Ventures ist der führende Investor, wenn es um Fintech-Unternehmen geht. Kein anderes Unternehmen hat laut Berechnungen der Beratungsfirma Barkow Consulting so viele Beteiligungen an Start-ups aus der Finanztechnologie-Branche wie die Beteiligungsgesellschaft von Google. Das Unternehmen kommt auf 38 Fintechs im Portfolio. Google Ventures ist neben Google Capital eine von zwei Beteiligungsgesellschaften des Internetkonzerns. Würden die Investments von Google Capital noch zu den anderen dazu gezählt werden, käme der Internetkonzern auf etwa 42 Beteiligungen. Auf dem zweiten Platz kommt RRE Venture, eine Risikokapitalgesellschaft aus New York, mit 33 Beteiligungen. Der dritte Platz wird von der Investmentgesellschaft First Round Capital mit 28 Beteiligungen belegt. Die Banken Citi und Goldman Sachs liegen etwas abgeschlagen in der zweiten Hälfte auf den Plätzen 12 und 13. Beide sind an 24 Fintech-Unternehmen beteiligt.