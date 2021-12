Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Das tschechische Finanzunternehmen Air Bank hat in diesem Jahr die weltweit ersten kontaktlosen Geldautomaten in Prag aufgestellt, berichtet Der Bank Blog. Dieser Geldautomat hat keinen Kartenschlitz, stattdessen nutzen die Kunden das kontaktlose Lesegerät und einen verschlüsselten Touchscreen für die PIN-Eingabe. Laut Air Bank ist die kontaktlose Version sicherer und doppelt so schnell wie ein herkömmlicher Geldautomat.