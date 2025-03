Bank-Aktien werden zu Dividenden-Champions (2025)

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Dabei zeichnet sich eine bemerkenswerte Kehrtwende ab: Die Dividendenausschüttungen der Banken erreichten 2024 einen Rekordwert von 55,4 Milliarden US-Dollar – 50 Prozent mehr als vor der Pandemie im Jahr 2019, als die Zinsen noch am Boden lagen.

Die Zahlen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache: Fast die Hälfte des gesamten globalen Dividendenwachstums im Jahr 2024 entfiel auf den Finanzsektor, mit Banken als treibender Kraft. Auf Basis der zugrundeliegenden Wachstumsrate stiegen die Ausschüttungen von Banken um beachtliche 12,5 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet dies ein Plus von 36,4 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.

Diese Entwicklung hat ihren Ursprung in der Zinswende, die 2022 nach mehr als einem Jahrzehnt ultraniedriger Zinsen einsetzte. Die höheren Zinsen haben die Nettozinsmargen der Banken erweitert und ihre Ertragskraft spürbar gestärkt. "Zwei Drittel des Wachstums in Europa kamen vom Bankensektor, der stark von höheren Zinssätzen profitiert hat", heißt es dazu im Janus-Henderson-Bericht.

Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Spanien: Spanische Dividenden stiegen um 22,0 Prozent auf Basis der zugrundeliegenden Wachstumsrate auf 29,1 Milliarden US-Dollar (27,0 Milliarden Euro). Banken machten zwei Drittel dieses Wachstums aus, wobei die Caixa Bank den größten Beitrag leistete.

Spanische Dividenden stiegen um 22,0 Prozent auf Basis der zugrundeliegenden Wachstumsrate auf 29,1 Milliarden US-Dollar (27,0 Milliarden Euro). Banken machten zwei Drittel dieses Wachstums aus, wobei die Caixa Bank den größten Beitrag leistete. Italien: Italienische Dividenden erreichten mit 30,8 Milliarden US-Dollar (28,7 Milliarden Euro) einen Rekordwert und stiegen um 18,5 Prozent. Unicredit und Intesa San Paolo trugen zusammen ein Drittel zu diesem Anstieg bei.

Italienische Dividenden erreichten mit 30,8 Milliarden US-Dollar (28,7 Milliarden Euro) einen Rekordwert und stiegen um 18,5 Prozent. Unicredit und Intesa San Paolo trugen zusammen ein Drittel zu diesem Anstieg bei. Niederlande: Die niederländischen Ausschüttungen wuchsen um 10,0 Prozent auf 16,0 Milliarden US-Dollar (14,7 Milliarden Euro). Die ING Group war für 74 Prozent dieses Anstiegs verantwortlich.

Die niederländischen Ausschüttungen wuchsen um 10,0 Prozent auf 16,0 Milliarden US-Dollar (14,7 Milliarden Euro). Die ING Group war für 74 Prozent dieses Anstiegs verantwortlich. USA: Amerikanische Unternehmen schütteten 2024 mit insgesamt 651,6 Milliarden US-Dollar eine Rekordsumme aus, was einem Anstieg von 8,7 Prozent entspricht.

Nicht nur in entwickelten Märkten, auch in Schwellenländern wie Indien und China sind positive Entwicklungen zu verzeichnen. Die HDFC Bank in Indien trug ebenfalls zum Anstieg der Ausschüttungen bei, während chinesische Banken wie China Construction Bank und Petrochina zu den weltweiten Top-Dividendenzahlern zählen.

Verteilung der globalen Dividenden nach Sektor im Jahr 2024 © Janus Henderson Investors

Microsoft bleibt größter Dividendenzahler der Welt

Insgesamt wuchsen die globalen Dividenden 2024 auf einen Rekordwert von 1,75 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6,6 Prozent auf Basis der zugrundeliegenden Wachstumsrate entspricht.

Microsoft blieb 2024 der größte Dividendenzahler weltweit, gefolgt vom Ölkonzern Exxon Mobil, der auf den zweiten Platz vorrückte – eine Position, die das Unternehmen zuletzt 2016 innehatte.

Der Blick nach vorn

Die Analysten von Janus Henderson blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Für 2025 prognostizieren sie ein Wachstum der globalen Dividenden um 5,0 Prozent, was einem neuen Rekordwert von 1,83 Billionen US-Dollar entspräche. Das zugrundeliegende Wachstum wird mit 5,1 Prozent leicht höher eingeschätzt.

Gesamt-Dividenden nach Industrie © Janus Henderson Investors

„Für Einkommensinvestoren ist die gute Nachricht, dass Dividenden typischerweise viel widerstandsfähiger als Gewinne über den Zyklus hinweg sind“, heißt es im Bericht. Diese Stabilität macht den Bankensektor für dividendenorientierte Anlagestrategien besonders interessant.

Allerdings steht der Sektor auch vor Herausforderungen: Mögliche Zinssenkungen könnten die Margen wieder schmälern, und regulatorische Anforderungen bleiben ein wichtiger Einflussfaktor. Die Kunst für Anleger wird darin bestehen, jene Institute zu identifizieren, die auch in einem sich verändernden Umfeld nachhaltige Ausschüttungen gewährleisten können.