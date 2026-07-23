Europas beliebteste Finanz-Arbeitgeber: Eine Bank schlägt sie alle
Wer Banker offen fragt, ob sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden, rechnet nicht unbedingt mit einem breiten Ja. 54 Häuser aus dem Finanzsektor haben es trotzdem ins FT-/Statista-Ranking „Europe's Best Employers 2026" geschafft — darunter Universalbanken, Wealth Manager, Genossenschaftsverbünde, Brexit-Hubs US-amerikanischer Häuser, Payment-Plattformen, Marktinfrastruktur-Anbieter und eine Zentralbank. Die Liste, veröffentlicht am 21. Mai 2026, basiert auf über sechs Millionen Beschäftigtenbewertungen aus ganz Europa.
Die Grundgesamtheit sind 1.000 Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden und Präsenz in mindestens zwei europäischen Ländern. 65 Prozent des Gesamtscores kommen direkt von den eigenen Leuten, 35 Prozent von Branchenkollegen. Es ist also keine Bilanzanalyse, vielmehr ein Stimmungsbild, das in der Branche mehr zählt, als man nach außen zugeben würde.
Wir haben alle 54 Vertreter der Kategorie „Banking and Financial Services“ herausgefiltert und ordnen sie von hinten nach vorne. Wer ganz oben steht, hat es dort nicht durch Größe oder Bekanntheit hingeschafft.
Platz 992 | International Personal Finance (Score: 61,34)
Den Auftakt macht keine klassische Bank, sondern ein echter Nischen-Player. Der Konsumentenkreditspezialist aus Leeds bedient mit seinen rund 6.700 Mitarbeitenden vor allem Haushalte in Mittel- und Osteuropa sowie Mexiko, die durch das Raster klassischer Bankkredite fallen. Das Modell? Eine pragmatische Mischung aus traditionellem Doorstep-Lending und digitalen Kanälen, die 2024 immerhin gut 928 Millionen US-Dollar Ertrag in die Kassen spülte.