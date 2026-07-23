Wer Banker offen fragt, ob sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden, rechnet nicht unbedingt mit einem breiten Ja. 54 Häuser aus dem Finanzsektor haben es trotzdem ins FT-/Statista-Ranking „Europe's Best Employers 2026" geschafft — darunter Universalbanken, Wealth Manager, Genossenschaftsverbünde, Brexit-Hubs US-amerikanischer Häuser, Payment-Plattformen, Marktinfrastruktur-Anbieter und eine Zentralbank. Die Liste, veröffentlicht am 21. Mai 2026, basiert auf über sechs Millionen Beschäftigtenbewertungen aus ganz Europa.

Die Grundgesamtheit sind 1.000 Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden und Präsenz in mindestens zwei europäischen Ländern. 65 Prozent des Gesamtscores kommen direkt von den eigenen Leuten, 35 Prozent von Branchenkollegen. Es ist also keine Bilanzanalyse, vielmehr ein Stimmungsbild, das in der Branche mehr zählt, als man nach außen zugeben würde.

Wir haben alle 54 Vertreter der Kategorie „Banking and Financial Services“ herausgefiltert und ordnen sie von hinten nach vorne. Wer ganz oben steht, hat es dort nicht durch Größe oder Bekanntheit hingeschafft.

1 / 54 International Personal Finance landet auf Platz 992. Bildquelle: Screenshot